SON Dakika

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SPOR

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  • Türk sporcunun unutulmaz deneyimi Türk sporcunun unutulmaz deneyimi Bu sene altıncısı gerçekleşen, dünyanın en uzun ve en zorlayıcı snowkite yarışı Red Bull Ragnarok için 1-3 Nisan arasında 30’dan fazla ülkeden 350 sporcu Norveç’in karla kaplı ve uçsuz bucaksız Hardan...

DÜNYA

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  • FENOMEN DİZİ ALMANYA’DA YENİDEN ÇEKİLECEK! FENOMEN DİZİ ALMANYA’DA YENİDEN ÇEKİLECEK! Ay Yapım’ın fenomen dizisi Fatmagül’ün Suçu Ne?’nin yapım hakları geçtiğimiz gün Almanya’nın ünlü yapım şirketi Bantry Bay tarafından satın alındı. Alman oyuncularla yeniden.

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  • ZİRVENİN ADI ZİRVENİN ADI "İÇERDE"! Show TV'nin dün gece beşinci bölümü ile ekrana gelen fenomen dizisi "İçerde", tüm kategorilerde izlenme rekorlarını kırarak, birinciliği göğüsleyip zirveye adını yazdırdı..

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  • Sibel Can'a Sahnede Gül Yağmuru Sibel Can'a Sahnede Gül Yağmuru Sibel Can Girne Rocks Hotel’de verdiği konserinde sahnede adeta gül yağmuruna tutuldu. Hayranlarının sahneye yolladıkları gül yaprakları başından dökülen sanatçı duygu dolu anlar yaşadı..

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  • Bilim meraktan doğar. Bilim meraktan doğar. İTÜ Fizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Kerem Cankoçak, hocamızla Türkiye’de bilimin geleceği ve özellikle teknolojide neden ilerlemediğimiz noktasında kısa bir röportaj yaptık. Kendisi .

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