SON Dakika

Türk sporcunun unutulmaz deneyimiBu sene altıncısı gerçekleşen, dünyanın en uzun ve en zorlayıcı snowkite yarışı Red Bull Ragnarok için 1-3 Nisan arasında 30’dan fazla ülkeden 350 sporcu Norveç’in karla kaplı ve uçsuz bucaksız Hardan...
FENOMEN DİZİ ALMANYA’DA YENİDEN ÇEKİLECEK!Ay Yapım’ın fenomen dizisi Fatmagül’ün Suçu Ne?’nin yapım hakları geçtiğimiz gün Almanya’nın ünlü yapım şirketi Bantry Bay tarafından satın alındı. Alman oyuncularla yeniden.
Bilim meraktan doğar.İTÜ Fizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Kerem Cankoçak, hocamızla Türkiye’de bilimin geleceği ve özellikle teknolojide neden ilerlemediğimiz noktasında kısa bir röportaj yaptık. Kendisi .