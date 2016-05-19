4,5G teknolojisine geçen kullanıcı sayısı 10 milyonu aştı

Tüm Telekomünikasyon İş Adamları Derneği (TÜTED) tarafından her yıl düzenlenen Dünya Bilgi Toplumu ve Telekomünikasyon Günü’nde bu sene “Sosyal Etki İçin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Girişimciliği” konusu masaya yatırıldı.

Etkinlikte konuşan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan sektörle ilgili çarpıcı rakamları açıklarken, TÜTED Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Dilek Ataman Bağdatlıoğlu, yeni teknolojilerin getireceği yenilikler ile ilgili çarpıcı öngörülerini paylaştı.

Her yıl Mayıs ayında yapılan ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nin (ITU) kuruluş yıldönümü de olan “Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü” kutlamaları, bu yıl TÜTED (Tüm Telekomünikasyon İş Adamları Derneği) ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirildi. Etkinliğin bu yılki ana teması ise “Sosyal Etki İçin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Girişimciliği” oldu.

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nin (ITU) 151. yılına denk gelen etkinliğin açılış konuşmasını yapan TÜTED Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Dilek Ataman Bağdatlıoğlu, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin bütün sektörleri geometrik bir hızda değiştirdiğini vurgulayarak bu değişimin getireceği yenilikleri aktardı. Otomotiv, sigorta, sağlık, yazıcılar, eğitim sektörleri ile ilgili geleceğe yönelik dikkat çekici öngörülerini paylaşan Bağdatlıoğlu, “2018 yılında, yollarda kendi kendine giden arabaları göreceğiz. 2020 yılında araba endüstrisinin başka bir evreye girmesi bekleniyor. Akıllı telefonlardan araç çağırmanın yaygınlaşması ile arabalara ihtiyacın