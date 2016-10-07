SPA Genel Müdürü Hüseyin: AA'nın zengin tecrübesinden istifade etmeye çalışıyoruz Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA Genel Müdürü Abdullah bin Fahd el-Hüseyin, köklü bir kurum olan Anadolu Ajansı'nın (AA) tecrübelerinden yararlanmaya çalıştıklarını söyledi.

AA muhabirine konuşan Hüseyin, SPA ve AA arasında karşılıklı haber, fotoğraf ve video kullanılması yönünde anlaşma bulunduğunu hatırlatarak, "AA, 96 yaşında köklü bir kurum. Bu nedenle ajans olarak, AA'nın zengin tecrübesinden istifade etmeye çalışıyoruz." dedi.

Hüseyin, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ile dün bir araya geldiklerini, görüşmede iki ajans arasındaki ilişkileri geliştirme konusunu ele aldıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Genel Müdür Sayın Kazancı, Suudi Arabistan'la ilgili haberlerde SPA'yı resmi kaynak olarak gördüklerini söyledi. AA, Türkiye'nin resmi haber ajansıdır. SPA da AA'nın haberlerinin yanı sıra fotoğraf ve görüntülerinin çoğunu kullanıyor." Hüseyin, iki medya kurumunun farklı bölümleri arasında karşılıklı ziyaretler gerçekleşeceğini aktararak, şu anda Arapça'nın yanı sıra İngilizce, Fransızca, Rusça, Farsça ve Çince dillerinde yayın yapan SPA'nın, ileride Türkçe yayına da başlayacağını sözlerine ekledi.