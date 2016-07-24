AA'ya yapılan siber saldırılar önlendi AA'nın haber yayınını ve kamuoyunu bilgilendirmesini engellemek amacıyla web servislerine siber saldırılarda bulunuldu.

Anadolu Ajansı'nın web servislerine, haber yayınını ve kamuoyunu bilgilendirmesini engellemek amacıyla siber saldırılarda bulunuldu ancak bu saldırılar, alınan güvenlik önlemleriyle engellendi. AA'ya ait web servislerine 21 Temmuz günü akşam saatlerinde siber saldırılar gerçekleştirildi.

Sürekli hizmet veren AA web servislerinin haber yayınlamasını ve kamuoyunu bilgilendirmesini engellemek amacıyla gerçekleştirilen saldırılar, önemli açıklamaların yapıldığı saatlerde meydana geldi. Büyük bir kısmı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) kaynaklı saldırılarla, söz konusu web servislerinin yavaşlatılması ve hizmet veremez hale getirilmesi amaçlandı.

Saldırılar, önceden alınan güvenlik önlemleri sayesinde engellendi. Girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından saldırganlar, söz konusu siber saldırılara son verdi. Güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkartıldı. AA haber ağları, daha önceden de halkın haber alma özgürlüğünü önlemek isteyenlerin saldırılarına uğramıştı. ​