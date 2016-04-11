ABD mahkemesi Haber muhabiri Şaşmaz'ı haklı buldu

ABD Mahkemesi, AA muhabiri Bilgin Şaşmaz'ın Missouri eyaletindeki Ferguson olayları sırasında gözaltına alınmasını gerektirecek bir durumun söz konusu olmadığına, "yanlışlık" sonucu gerçekleşen gözaltına ilişkin tüm polis kayıtlarının silinmesine karar verdi.

ABD'de 18 yaşındaki siyahi genç Michael Brown'ın silahsız olmasına rağmen polis tarafından 9 Ağustos'ta öldürülmesiyle patlak veren Ferguson'daki olayları izlediği sırada polis tarafından darp edilerek gözaltına altına alınan Şaşmaz'ın başlattığı hukuki süreç sona erdi.

Davaya bakan Missouri eyaletindeki St. Louis Bölge Mahkemesi, görevini yaparken Amerikan polisinin şiddetine maruz kalan Bilgin'in şikayetini haklı buldu. Dava sonunda hakim Maura McShane, olay anında Şaşmaz'ın gözaltına alınmasını gerektirecek bir davranışta bulunmadığına ve "yanlışlık" sonucu gerçekleşen gözaltına ilişkin tüm polis kayıtlarının silinmesine hükmetti.

"Gözaltı yanlış bilgi nedeniyle gerçekleşti"

Davaya müdahil olan Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) avukatlarından Anthony E. Rothert konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Mahkeme, Şaşmaz'ın gözaltına alınmasının yanlış bilgi nedeniyle gerçekleştiğine hükmetti. Karar, Şaşmaz'ın gözaltına alınmayı gerektirecek herhangi bir suç işlemediği anlamına geliyor" dedi.

Bilgin, ABD'de siyahi Michael Brown'un polis tarafından öldürülmesinin ardından yaşanan olaylar sırasında protestoculara silah doğrultan polis memuru Ray Albers'i fotoğrafladığı için St. Louis Police Teşkilatı'na bağlı polisler tarafından 19 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı.

Polisin sert müdahalesine maruz kalan ve ölümle tehdit edilen Bilgin, 6 saat gözaltında tutulmuştu. Bilgin, gözaltı uygulamasını Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) ile yargıya taşımıştı.

"Basın" diye defalarca bağırmasına rağmen şiddete maruz kaldı

Dava dilekçesinde ismi belirlenemeyen bir polis memurunun Şaşmaz'ı şiddetli şekilde yere attığı, bölgeden ayrılmayı kabul etmediği için kelepçeleyerek gözaltına aldığı kaydedilmişti.

Dilekçede Şaşmaz'ın, "basın, basın" diye defalarca bağırmasına rağmen şiddete maruz kaldığı, fotoğraf makinesi, objektif ve flaşının hasar gördüğü ve ekipmanlara el konulduğu vurgulanarak, bu muamelenin Anayasa'nın 1, 4 ve 14. maddelerini ihlal ettiği belirtildi.

Şaşmaz'ın polis şiddetine maruz kalması diğer gazeteciler tarafından da görüntülenmiş ve bu görüntüler üzerine ABD ve Türkiye'de basın örgütleri polis şiddetini kınayarak sorumluların hesap vermesini istemişti.