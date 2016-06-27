Adıyaman'da Taban Mozaikler Bulundu

Truva Gezi Dergisi yayın yönetmeni Hasan Mahir tarafından Türkiye gündemine taşınan Adıyaman Besni ilçesi Suvarlı Kasabası İkizce / Üçkuyular mevkinde yapılan çalışmalarda taban mozaikleri bulundu. Mozaikler Gaziantep Zeugma Mozaik müzesine taşındı.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Adıyaman’ın, Besni İlçesi, Suvarlı Beldesi’nde yer alan İkizce Mevkii’nde kaçak kazılarla tahrip edilen alanda 2 odalı taban mozaiği bulundu.

Adıyaman Müzesi Müdürlüğü başkanlığında gerçekleştirilen kurtarma kazısı ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada “Söz konusu çalışmalarda, kuzey yönünde açığa çıkarılan 15,20 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğindeki odanın tabanında dıştan içe doğru iki şerit kuşağı içinde mavi, beyaz ve turuncu tesseraların kullanıldığı geometrik motiflerle bezenmiş mozaik açığa çıkarılmıştır. Güneyde açığa çıkarılan 5,10 x 4,70 metre ölçülerindeki odada bulunan mozaikler üzerinde dağ keçisi ve kuş betimlemesi yer almaktadır. Mozaikte mavi, turuncu, siyah ile beyaz tesseralar bulunmaktadır. Gaziantep İli, Kargamış ilçesi, Lawrence evindeki mozaiklerle benzerliğinden dolayı M.S 5. yüzyıla tarihlendirilen mozaikler, Adıyaman Müzesi Müdürlüğü başkanlığında, Gaziantep Müzesi ve Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarından katılan uzmanların denetiminde Gaziantep Zeugma Müzesine taşınarak muhafaza altına alınmıştır” denildi.

Haberi gündeme getiren Gezgin/ Yazar Hasan Mahir "Haberi gündeme getirdiğimizde medyada ilgi gördü. Medyanın desteği ile bölgede inceleme yapıldı. Sonrasında kazı çalışmaları başlatıldı. Bölge fiziki ve iklim koşulları zor bir bölge. Burada alt yapı oluşturularak kazı çalışmaları devam ettirilmeli. Mozaik dışında kaya mezarları, tapınaklar bulunmakta, bunları dile getirdik ancak bu alanda bir çalışma yapılmadığı görüldü." dedi.

Mozaiklerin taşınmasına da karşı çıkan Hasan Mahir " Bölge yapılacak kazılarda daha fazla eserlerin çıkacağını düşünüyorum. Burası bir açık hava müzesi olarak turizme kazandırılabilir. Bölgenin kalkınmasına sebep olur" dedi.