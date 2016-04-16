Avrupa’da 127 yıldır sahaya “Türk bayrağı ” ile çıkan futbol takımı

Avrupa’da bir Türk “Futbol takımının olduğunu biliyor muydunuz “ Londra’da Fordingbridge Kasabası’nda bulunan futbol takımının ismi yüzyıllardır, bakın hangi isimle anılıyor? Üstelik bu takımın formalarında “Türk Bayrağı” var !

Hazırlayan: Fahri Sarrafoğlu

Bundan tam 127 yıl öncesi, yıl 1877… Yer, İnglitere’nin Hampshire bölgesinde, orman içindeki Fordingbridge kasabası. Adını kasabanın tam ortasından geçen nehir üzerine 811 yıl önce kurulmuş olan tarihi köprüden alır Fordingbridge. O yıllarda henüz, bugün dünya üzerinde milyonları savuran “Futbol”un adı bile yoktur. Kasaba içinde oluşan iki grup ortaya atılan meşin yuvarlağı tekmeleyerek oyun oynamaktadır. Oynadıkları oyuna da İngilizce’de “ayaktopu” anlamına gelen “Football” denmektedir.Kurdukları kulübü dünyanın 6. eski futbol kulübü olarak tarihe kaydettirir Fordingbridge sakinleri.. Kulüp artık daha düzenli takım halinde ortaya çıkar ancak bu takıma bir de isim gerekmektedir.

FUTBOL TAKIMININ ADI NEDEN “TÜRK”

Futbol takımının kurulduğu tarihlerde Gazi Osman Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Plevne’de tarihe altın harflerle yazılmış önemli bir kahramanlık destanı ortaya koyar. O tarihlerde tüm Avrupa’da ‘Plevne Savunması’ ile dilden dile dolaşmaktadır. Fordingbridge futbol takımının rakipleri karşısında ortaya çıkardığı savunma ağırlıklı futbol, Osmanlı ordusunun dünya tarihine geçen Plevne savunmasına benzetildiği için taraftarlar takımlarına, “Come on Turks” ve “Live Long Turks” tezahüratlarıyla destek verince, takımın adı da kendiliğinden ortaya çıkar… Bütün futbolcuları İngiliz olan takımının adı “Fordingbridge Turks“ konur.

İLK TÜRK FUTBOL TAKIMI

Maçlara çıkarken onların adı artık “Turks”dür, yani “Türkler.”İngiltere’nin küçük bir kasabasında kurulan ve bütün oyuncuları İngiliz olduğu halde ilk Türk futbol takımı olan “Fordingbridge Turks”, tarihler 1881’i gösterirken, dünyanın ilk futbol kupalarından biri olan “Basingstoke Kupası”nı kazanarak adını ülke çapında duyurur. Tarihin akışı devam etmekte, dostlukların yerini düşmanlıklar almaktadır.

Ve İngiliz ordusu Çanakkale önlerinde Türk askeri ile karşı karşıyadır. İngiliz kamuoyunda Türkler artık ‘düşman’dır. ‘Fordingbridge Turks’ de adını değiştirmelidir. Yapılan bütün baskılara rağmen kulüp yöneticileri “Turks” adını değiştirmemek için sonuna kadar direnirler ve o gün ‘düşman’ olarak gördükleri Türkler, takım adı olarak günümüze kadar gelecektir. Böylece tarihin tozlanmış sayfaları arasından bu ve benzeri nice bilinmeyen dostluklar karşımıza çıkmaya devam edecektir.

127 YILDIR SAHALARDA

Türklerden habersiz “Türk” adını alan ve Türk bayrağını takımın amblemi yapan 127 yıllık ‘Fordingbridge Turks’ kulübü, her hafta sonu yapılan maçlarda taraftarlar yine 127 yıl öncesindeki gibi “Haydi Türkler”, “Savulun Türkler Geliyor” tezahüratları ile takımlarına destek vermeye devam ediyor.

Kaynak: Mustafa Köker/ Londra Kendisine teşekkür ederim…