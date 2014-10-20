Bu bina bir zamanlar “basının” korkulu rüyası idi

Hazırlayan: Fahri Sarrafoğlu Bugün “Basın Müzesi “ olarak kullanılan bina, bir zamanlar gazetelerin, İstanbul matbuatının gözü-kulağı ve birazcık da “korkulu rüyası idi.” Neden mi? Bina, II. Abdülhamit döneminde “Sansür Heyeti”‘ne tahsis edildi. Bu devirde gazetelere girecek bütün yazıların provaları akşam gazetelerin yazı işleri müdürleri tarafından heyete sunulmakta; sansür memurları tarafından kimi yazı, paragraf ve bölümler çıkarıldıktan sonra gazeteye gönderilmekteydi.

ÖNCE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİNASI SONRA ÜNİVERSİTE OLDU

Bugün Basın Müzesi olarak kullanılan , Müze binası, Maarif Nazırı Safvet Paşa tarafından 1865 yılında, neo-klasik tarzda inşa edilmiş dört katlı bir yapıdır. Maarif-i Umumiye Nezareti ve Darülfünun (üniversite) hizmetinde kullanıldı.

Türk resim sanatının ikinci sergisi 1 Temmuz 1875’te, o sırada Darülfünun olarak hizmet vermekte olan bu binada açıldı (birincisi 27 Nisan 1873’te Sultanahmet’teki Sanayi Mektebi’nde açılmıştı). Şeker Ahmet Paşa’nın öncülüğünde düzenlenen karma sergide ressamın kendi eserleri ile diğer Türk ressamların ve yabancı ressamların eserleri yer alıyordu.

VE SANSÜR MERKEZİ OLUYOR

Bina, II. Abdülhamit döneminde “Sansür Heyeti”‘ne tahsis edildi. Bu devirde gazetelere girecek bütün yazıların provaları akşam gazetelerin yazı işleri müdürleri tarafından heyete sunulmakta; sansür memurları tarafından kimi yazı, paragraf ve bölümler çıkarıldıktan sonra gazeteye gönderilmekteydi.

Sansür binası, 1908 yılında Şehremaneti’ne (İstanbul Belediyesi) devredildi. 1983 yılın kadar Belediyenin çeşitli bölümleri bu binada hizmet verdi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne kiralanan yapı, 1984-1988 yılları arasında restore edildi ve 9 Mayıs 1988 tarihinde Basın Müzesi olarak hizmete açıldı.

MÜZEDE NELER VAR?

Basın Müzesi’nin salonlarında basın teknolojisinin başlangıçtan bu yana geçirdiği gelişimi, görmek mümkün. . Taşbaskı örnekleri, düz baskı makinesi, rotatif tipo entertip, prova tezgahları, giyotin, eski daktilolar, teleksler, telefotolar arasında ücretsiz olarak nostaljik bir gezi yapabilirsiniz.

Müze girişi ücretsizdir: Müze ile ilgili bilgi için lütfen tıklayınız: