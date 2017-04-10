Bu Havadisler Kaçmaz

Moda ve güzellik dünyasındaki son gelişmeleri bir araya getirdik.

Yeniliklerin hızına yetişememekten şikayetçi misiniz? Bu sıralar moda ve güzellik arenasında olup bitenleri toparladık. En son gelişmeler burada!

H&M Bağdat Caddesi’nde

Trend oburlarına müjde! İstanbul’un alışveriş vahalarından Bağdat Caddesi H&M mağazasına kavuşuyor. Sokak modası devi, Türkiye’deki ilk amiral mağazasını burada açacağını duyurdu. 2500 metrekarelik altı katlı bir binada hizmet verecek olan H&M mağazasının açılışı bu yıl sonbahar ayında gerçekleşecek.

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Özgür Masur’un Batik’le Randevusu

Batik’in 17 Mart’ta satışa çıkacak olan kapsül koleksiyonunda Özgür Masur imzası var. Tasarımcının heykelsi siluetler yaratan kreasyonları, Batik by Özgür Masur koleksiyonunda karşınıza çıkacak. Yaz düğünleri için aradığınız elbiseyi bulma ihtimaliniz çok yüksek.

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L’Wreb Scott’tan Makyaj Koleksiyonu

Kısa süre önce Nişantaşı’nda mağaza açan Bobbi Brown’a uğramak için pek çok sebebiniz olduğuna eminiz. Şimdi bir bahaneniz daha olacak. Çünkü Amerikalı tasarımcı L’Wren Scott marka için özel bir koleksiyon hazırladı. Amnesia Rose adını taşıyan koleksiyonda dört rujun yanı sıra göz ve dudak paleti yer alıyor.

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Yaratıcı Yaşam Alanları

Özenilen evleri fotoğraflayıp The Selby adlı blog’unda yayınlayarak büyük üne kavuşan Todd Selby, yeni kitap projesini görücüye çıkarmaya hazırlanıyor. ‘Fashionable Selby’, moda dünyasının ilgi çekici isimlerinin stüdyolarını, atölyelerini ve evlerini mercek altına alıyor. Avangart isimler de, ünlü olanlar da mevcut. Tasarımcılar, modeller, moda editörlerini ve pek çok moda oyuncusunun yer aldığı kitap 18 Mart’ta satışa çıkıyor.

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60’larında ve Güzel

Olgun modeller altın çağını yaşıyor. Marc Jacobs, yeni güzellik kampanyasının yüzü olarak 64 yaşındaki oyuncu Jessica Lange’ı seçti. Markanın Instagram hesabından duyurduğu bu heyecan verici haberin ardından bir gelişme de kozmetik markası Nars cephesinden geldi. Nars’ın yeni kampanyasının yıldızı, 68 yaşındaki eski model ve oyuncu Charlotte Rampling olacak. 60’lı yaşlar için yeni 20’ler diyebiliriz.

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Cesur Desenler Ayakkabılarda

Yunan asıllı tasarımcı Mary Katrantzou’nun baş döndüren desenlerinin büyüsüne kapılmamak elde değil. Bu sezon Mary Katrantzou tasarımlarını tam anlamıyla baştan ayağa giyerek bu büyüyü katlayabilirsiniz. Katrantzou, İtalyan ayakkabı tasarımcısı Gianvito Rossi’yle işbirliği yaparak bir ayakkabı koleksiyonu hazırladı. Desen bombardımanına hazır olun.

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