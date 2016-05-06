“Çizgi filmler çocuklarınızın bilinç altına da olumsuz mesajlar veriyor”

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Anne ve babalar dikkat! “Çizgi filmler çocuklarınızın bilinç altına da olumsuz mesajlar veriyor”uzak durmaları gerekmektedir. İstanbul haber Röportaj: Fahri Sarrafoğlu/ İSTANBUL Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Neslihan KARAKUŞ ile çizgi filmler üzerine söyleşi yaptık. Yaptığımız kısa sohbette özellikle “çizgi filmler” üzerinde durduk ve bunların o kadar da masum olmadığını, her anne-babanın mutlaka bilinçli bir şekilde çizgi film seçmesi ve bunları çocuklarına izlettirilmesine dikkat çektik. İşte söyleşimizin ana hatları: HER ÇİZGİ FİLM O KADAR DA MASUM DEĞİL • Çizgi filmler, çocukların bilinçaltına olumlu-olumsuz tesir ediyor. Bu konuda çizgi film ve animasyon filmlerin etki gücü daha fazla diyebilir miyiz? Çizgi filmler ve animasyon filmler çocukların zevkle, eğlenerek, isteyerek izledikleri yapımlardır. Gerek teknolojinin ilerlemesi ve gerekse bu alana yönelik eğitsel ve finansal yatırımların artması sonucunda Türk yapımı çizgi film ve animasyon filmlerde ciddi bir artış görülmektedir. Bu artış olumlu bir gelişmedir. Çünkü artık çocuklarımız kendi kültürel değerlerimizi yansıtan yapımları izleyebilmektedirler. Dediğiniz gibi çocukların bilinçaltına ve bilinçlenme süreçlerine çizgi film ve animasyonların elbette katkısı vardır. Bu durumda katkının olumlu olması için bizim de sahada söz sahibi olmamız gerekmektedir. *Yıllarca yabancı yapım çizgi filmleri seyrettik ve çocuklarımıza da seyrettirdik. Dolayısıyla bugün bazı ebeveynler: “Biz de onlarla büyüdük. Onları izledik de kötü insan mı olduk?” diyorlar. Bu konuda ne dersiniz hocam? Sonuçlarına yönelik yapılan bilimsel bir çalışma yok evet. Çünkü direk bu konuya yönelik bir çalışma yapmak mümkün değil. Böyle bir ispatı geçmişe dönük olarak yapamayız. Ama bugünün çocukları mercek altına alındığında geleceğe yönelik olarak yapmak mümkün ve zaten yapılan/yapılmakta olan çalışmalar var. Diğer taraftan böyle söyleyen ebeveynleri de bir ele almak gerekli. Çünkü her çocuk aynı şartlarda büyümüyor. Bilinçli bir anne babanın elinde büyüyen bir çocuk, maruz kaldığı olumsuz bilinçaltı mesajlara rağmen anne ve babasının olumlu örnek teşkil etmesiyle doğru mesajı alabilir ve yanlışı geri gönderebilir. Ama çocuk olumlu örneği aileden görmezse, çevresinden görmezse, okulda öğretmeninden, arkadaşlarından, komşularından görmezse doğruyu ve yanlışı nasıl ayırt edebilir? Öyleyse -çoğu evde televizyonun sabah kalkınca açılan ve ancak gece yatarken kapatılan bir alet olduğu düşünülürse- topluma zarar verici, toplumu ayırıcı, bölücü, tehdit edici, yıpratıcı yayınlarla değil; topluma fayda sağlayıcı, milli manevi birlikteliği arttırıcı, kültürel zenginliğimizi yansıtıcı, eğitici alt mesajlarla donatılmış yayınlar ve programlarla donatılması gerekmektedir. *Bu arada artık TV’lerde çocuklara dönük programlar ve çizgi filmlerin sayısı da giderek artıyor değil mi? 1976 yılında çocuk programlarının televizyon yayını içindeki oranı yüzde 8,6 iken (Güler, 1991: 167) bugün sürekli yayın yapan tematik çocuk kanalları (İlhan ve Çetinkaya, 2013: 317) ile bu oran yüzde 100’e yükselmiştir. Çocukların televizyon izleme süresinin artışı da bu durumla orantılı olarak değişmektedir. Çocuklar eskisine oranla televizyon karşısında daha çok zaman geçirmektedir. Özellikle imkânların yetersiz oluşu şehir hayatında park ve bahçelerde oyun oynayarak vakit geçiren çocuk sayısını günden güne azaltmaktadır. Bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi çocukların rahatlıkla ulaşabildiği diğer teknolojik unsurlar, evinin önünde oyun oynayarak akşamı eden çocuk profilini değiştirmiştir. ÇİZGİ FİLMLERİ ÖNCE PEDOG VE PSİKOLOGLAR İZLİYOR • Kendi yaptığım bir araştırmaya göre Japonya'da ve İngiltere'de hazırlanan çizgi filmlerin TV'de yayınlanmadan önce pedagog ve psikologlar tarafından ön izlenmesi yapılıyor ve ondan sonra yayına veriliyor. Sizce bu uygulama Türkiye'de uygulanabilir mi? Ya da bu konudaki görüşünüz nedir? Bu uygulamanın bazı çocuk kanallarında yapıldığını biliyorum. Bu hiç zor bir şey değil aslında. Bunu bütün televizyon kanalları yapmalı. Konumuz çocuk olunca bu zaten bir zorunluluk ve sorumluluktur. Kendim bizzat bir çocuk kanalında metin incelemesi yapmıştım. Oradaki uygulama şöyleydi: özellikle yabancı yapım çizgi filmler Türkçeye çevrildikten sonra eş zamanlı olarak pedagoglara ve dil yönünden incelenmek üzere Türk dili uzmanlarına yönlendiriliyordu. Bizzat bana gelen senaryolarda benden önce incelenmiş ise, inceleyen pedagogun yorumlarını görebiliyordum. Düzeltmeler çok yapıcı ve katkı sağlayıcı oluyordu. Kendi kültürümüze yabancı söylemler düzeltiliyor yahut olumsuz bir örnek teşkil ediyorsa direk senaryodan çıkarılıyor ve o sahne kesiliyordu. Kanalın editörlerine bu konuyu sorduğumda çizgi film üzerinde değişiklik yapabilme hakları olduğunu ve ancak bu koşulla çizgi filmi yabancı animasyon şirketinden satın aldıklarını söylemişlerdi. Bu durum mutluluk verici bir gelişmeydi. Fakat görülen bir gerçek ki Türkiye’de yayın yapan pek çok çocuk kanalı bu sorumluluğu yerine getirmemektedir. Bu konuda da yine ebeveynlere iş düşüyor. Çünkü çocuklarına neyi izletip neyi izletmemeleri gerektiği konusunda söz sahibi olmalı ve çocuklarını yönlendirmelidirler. ÇOCUKLARA ZARAR VERİCİ YAYINLAR DA YAPILIYOR • Anne ve babalar hangi çizgi film olursa olsun bakmıyorlar yeter ki çocuk dalsın veya meşgul olsun bende işimi yapayım anlayışı var, sizce bu konuda "Önce anne-babaları mı eğitmek lazım " ne dersiniz? Kesinlikle öyle. Fakat bir önceki sorunuzda da değindiğim gibi buna mecburlar. Üstelik bu hiç de göründüğü kadar zor bir şey değil. Bugün özellikle bazı çocuk kanalları çocuklara son derece zarar verici yayınlar yapmaktadırlar. Bu konuda yapılmış bir araştırmadan söz etmek istiyorum. Baki (2015: 373-387)’nin Türkiye’de yayın yapan çocuk kanallarına yönelik olarak yaptığı bir araştırma var. Araştırmaya göre: Türkiye’de 18 tematik çocuk kanalı yer almaktadır. Bu kanallar içerisinde 0-3 yaş grubunu ve 14 yaş üstü hedef kitlesi olarak belirleyen her hangi bir Türk kanalı yok. Bununla birlikte Türkiye merkezli 7 kanal var ve bu kanallar ağırlıklı olarak 2008 yılından sonra hızla bir şekilde arttı. Baki, bu tematik kanallarda yer alan çizgi filmlerin yerli ve yabancı yapım olmaları açısından yaptığı analizde; tematik çocuk kanallarında yayınlanan çizgi filmlerin

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