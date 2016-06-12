Facebook neden messenger uygulamasını kullanmaya zorlamak için çalışıyor?

Uzun zamandan beri facebook kullanıcıları için messenger uygulamasını mobil web versiyonu dışında kullanmaya zorluyor. Facebook kurucusu Zuckerberg bu zorlamanın içinde ne sebebleri var?

IOS ve Android kullanıcıları için facebook uzun zamandan beri mobil web sürümü haricinde uygulama kullanmaları için zorluyor.

Ağustos 2014 tarihinden beri facebook IOS ve Android kullanıcılarını uygulama kullanmaları yönünde teşvik etmeye çalışıyor.

Facebook yetkilileri konuyla ilgili kullanıcılarına sohbet noktasında en iyi deneyimi vermek istediklerini söylüyor. Daha zengin etkileşim bunlara örnek vermek gerekirse görüntülü arama, işletme ve gif, jpg vb dosya paylaşımları önemsediğiniz kişilerle bağlantı devamlılığını sağlamak için en iyi yol sunmaya çalıştıklarını dile getirdiler.

Yukarıda bahsedilen özelliklerin çoğu "Görüntülü ve sesli çağrılar, düzenli sms mesajları vb.." Facebook mobil web uygulamasında olmayan özelliklerdir. Daha iyi bir deneyim sunmayı amaçlayan Facebook messenger uygulamasını kullanmak istemiyorum diyorsunuz verdiğimiz linke tıklayabilirsiniz.

Neden Facebook kullanıcılarını başka bir uygulama kullanmaya zorluyor?

Facebook, Messenger uygulaması üzerinde sohbet edilmesi için zorluyor aslında bunun sebeplerinden biri ise başka platformlarda veri ambarı oluşturmak istemesidir. Bu sebep garip bir karar gibi gözükebilir ama kullanıcılar üzerinde ne kadar yaygın platform üzerinde veri toplayabilirse kullanıcı davranışlarını daha iyi analiz edebilir.

Bu aslında Facebook'un, WhatsApp'yı satın alma nedenleriyle hemen hemen aynı bir durumdur. Facebook sosyal ağ deneyimi Messenger ile WhatsApp arasında doğrudan rekabet ile ilgilenmiyor.