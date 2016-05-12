FENOMEN DİZİ ALMANYA’DA YENİDEN ÇEKİLECEK!

Ay Yapım’ın fenomen dizisi Fatmagül’ün Suçu Ne?’nin yapım hakları geçtiğimiz gün Almanya’nın ünlü yapım şirketi Bantry Bay tarafından satın alındı. Alman oyuncularla yeniden çekilecek Fatmagül’ün hikayesi, bu kez Avrupa’yı etkisi altına alacak.

Dünyada 50’den fazla ülkede yayınlanan, belgesellere konu olan ve farklı coğrafyalarda yaşayan pek çok kadının hayatına ilham veren Fatmagül’ün Suçu Ne? dizisinin başarısı sürüyor. Türk dizilerinin dünyadaki yükselişine son örnek olarak yaşanan gelişmeye gore Fatmagül’ün Suçu Ne? dizisinin yapım hakları Alman yapım şirketi Bantry Bay’e satıldı. İmzaların atılmasının ardından mutluluklarını dile getiren yapım şirketi yetkilileri “ Fatmagül, global bir hikayeye sahip olduğunu ve başarısını çoktan kanıtladı. Biz de bu müthiş dizinin ilk remake’ini yapacak olmaktan dolayı gururluyuz.” cümleleriyle duygularını ifade ettiler.

Ay Yapım yapımcılığında gerçekleşen, Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu tarafından senaryolaştırılan, başrollerinde Beren Saat ve Engin Akyürek’in rol aldığı, Hilal Saral’ın yönetmenliğini üstlendiği Fatmagül’ün Suçu Ne? Türkiye’de yayınlandığı dönemde ulaştığı yüksek ratinglerle fenomen olmuş ve ardından dünya çapında 50’den fazla ülkeye satılmıştı. Hali hazırda Latin Amerika izleyicisinin soluk soluğa takip ettiği Fatmagül’ün Suçu Ne dizisinin Almanya remake’inin hazırlıkları ise çok yakında başlayacak.