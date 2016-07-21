FETÖ'nün darbe girişimi dünya basınında geniş yer buldu

Türkiye'deki darbe girişimi, dünya basınında gece boyunca canlı olarak geniş yer buldu.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişiminin başladığı dün akşam saatlerinden itibaren konuyu flaş olarak duyurmaya başlayan dünya basını, gece boyunca gelişmeleri canlı takip etmeyi sürdürdü.

Rus haber kanalları sabaha kadar canlı yayınlarla gelişmeleri aktarırken, büyük internet siteleri ve ajanslar dakika dakika gelişmeleri anlattıkları bölümler oluşturdu.

Rus haber ajansı RİA, "Türkiye'de darbe girişimi" ana başlığıyla çok sayıda haber yayınladı. Ajans internet sitesinde, aynı başlıkla gelişmelerin kronolojik sırayla anlatıldığı bölüm oluşturuldu. Haberlerde çok sayıda görsele yer verildi.

Rus TASS haber ajanı, gece boyunca haberleri "Türkiye'de askeri darbe girişimi" üst başlığı ile abonelerine duyurdu. Ajans sabah saatlerinde ana sayfasında "Ülke işgalcilerin elinde kalmayacak, Türkiye'de neler yaşandı" başlığı altında oldukça geniş haberler yayınladı.

İnterfax ajansı, abonelerine aktardığı haberlerde "Türkiye'de askeri isyan" üst başlığını kullandı.

Ülkedeki Kommersant gazetesi internet sitesinde, "Türkiye'de askeri darbe girişiminde bulunuldu" başlığını kullanarak gelişmeleri aktardı.

Rus resmi haber kanalı Rossiya-24, Türkiye'deki darbe girişimini olayların başlangıcından sabah saatlerine kadar canlı yayınlarla izleyicilerine aktardı. "Türkiye'de darbe girişimi" başlığını kullanan kanal, Türk ve uluslararası ajansların servis ettiği görüntüleri kullandı.

Fransa

Fransa basını, darbe girişimin başarısız olduğunu ve halkın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara döküldüğünü yazdı.

Fransız haber ajansı AFP, darbe girişimini "Darbe girişiminde Erdoğan kontrolü tekrar ele aldı" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

AFP'nin haberinde Türkiye'de cuntacı bir grubun savaş uçakları ve tanklarla yönetime el koyma girişiminde bulunduğu belirtildi. Haberde tatilini yarıda kesen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kontrolü tekrar sağladığı ifadesine yer verildi.

Le Monde gazetesi, darbe girişimini "Halk darbeye karşı durdu" başlığıyla yayınladı. Haberde, Erdoğan'ın çağrısıyla halkın darbeye karşı sokaklara döküldüğü ve tankların üzerine çıkarak kalkışmayı protesto ettiği yazıldı.

Le Figaro gazetesi de askeri kalkışmaya ilişkin haberinde, "Darbe girişimi başarısız oldu" başlığını kullandı. Haberde, Türkiye'yi sarsan cunta askerlerinin tutuklanması sonrası darbe girişiminin başarısız olduğu aktarıldı. Haberde Erdoğan'ın halka sokağa çıkma çağrısında bulunduğu belirtildi.

Belçika

Belçika basını, ülkenin kontrolünün Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olduğunu yazdı.

Belçika’nın en önemli ve Fransızca yayımlanan Le Soir gazetesinde, "Türkiye’de darbe girişimi: Erdoğan yönetimi devraldı" başlıklı haber yayınlandı.

Ülkenin kontrolünün Cumhurbaşkanı Erdoğan’da olduğunu vurgulayan gazete, halkın da kalkışmada bulunan askerlere karşı sokaklara döküldüğünü kaydetti.

De Morgen gazetesi de "Türkiye’de askeri darbe girişimi başarısız oldu" başlığını kullandı. Hükümetin kontrolü ele aldığı belirtilen haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın silahlı kuvvetleri temizleyeceği yönünde açıklamada bulunduğu bildirildi. Haberde, Türk demokrasisinin başarısız darbe girişiminden sonra önemli bir noktada olduğu saldırıda parlamentonun da hasar gördüğü ifade edildi.

Het Laatste Nieuws (HLN) gazetesi kalkışmayı, "Başarısız darbe girişimi" başlığıyla gördü. Hükümetin kontrolü sağladığına dikkati çeken gazete, askerlerin teslim olduğunu bildirdi.

L'Avenir, gazetesi, "Darbe girişimi püskürtüldü" başlığıyla haber yayınladı. Türkiye’de dün gece İstanbul ve Ankara’da darbecilerin yönetime el koymaya çalıştığını yazan gazete, hükümetin durumu kontrol altına aldığını belirtti.

Belçika’da Flamanca yayın yapan Het Nieuwsblad gazetesi, olayı, "Darbe girişimi başarısız oldu" şeklinde okuyucularına duyurdu . Başkent Ankara’da askeri hava araçlarının ve silah seslerinin duyulduğu kaydedilen haberde, bir helikopterin düşürüldüğü aktarıldı.

Almanya

Almanya'nın Bild gazetesi birinci sayfadan "Türkiye'de Erdoğan'a karşı askeri darbe" başlığını kullandı. Gelişmelere iç sayfalarında yer verilen haberde, darbe girişiminin Türk muhalefeti için de sürpriz bir gelişme olduğu belirtildi. Haberde, Alman güvenlik makamlarının da darbe girişimine ilişkin ön uyarı ve ipucu almadığı iddia edildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Ulanbator'daki Asya-Avrupa Toplantısı'ndan (ASEM) dönüşünde uçakta Türkiye'deki durum hakkında bilgilendirildiği ifade edilen haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da darbe girişimine karşı halkı sokağa çıkmaya çağırdığı anımsatıldı.

Bild gazetenin internet sayfasında, "Onlar teslim oldu" başlığı kullanılarak darbenin başarısız olduğu kaydedildi.

Spiegel dergisinin internet sayfasında, Türkiye’de darbe girişiminin başarısız olduğuna işaret edilerek, "Cumhurbaşkanı görevinin başındadır" ifadesine yer verildi. Başbakan Binali Yıldırım'ın darbe girişiminin başarısız olacağını belirttiğine işaret edilen haberde, Yıldırım'ın bunun "ahlaksız bir girişim" olduğuna ilişkin sözlerine yer verildi.

Tageszeitung gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısız olan darbecilere karşı sert bir tutum göstereceğini kaydederek haberini "dramatik bir gece" başlığıyla duyurdu.

Almanya Birinci Televizyon Kanalı ARD’nin "Tagesschau.de" adlı internet sayfası da haberinde "Türk demokrasisi ile geniş bir dayanışma" başlığını kullandı. Haberde, dünyadaki devlet ve hükümet başkanlarının açık şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında durduğu belirtilerek, liderlerin demokratik şekilde seçilmiş hükümetin savunulması gerektiğini ifade ettiklerine işaret edildi. Almanya'da Türk vatandaşlarının gece yarısında darbe girişimini protesto ettiği aktarılarak, Türklerin diplomatik temsilciliklerin önünde toplandığı kaydedildi.

Kazakistan

Kazakistan'da, Kazinform haber ajansı, Türk ve yabancı haber kanallarını kaynak göstererek, Başbakan Binali Yıldırım'ın, "Askeri darbe girişiminde bulunuldu" açıklamasına yer verildi. Kazinform, Türkiye’de yaşayan Nurat İlyas isimli Kazak vatandaşıyla yaptığı röportajı “Türkiye olayları Kazakistan vatandaşının gözünden: İnsanlar tankların yollarını kapatmak için sokaklara çıktı” başlığıyla abonelerine aktardı.

Gürcistan

Gürcistan basını AA'yı takip etti. Gürcistan'ın en büyük televizyon kanallarından Rustavi 2, İmedi, Kanal 1 ve Maestro TV ile İngterpressnews haber ajansı, Türkiye'deki darbe girişimini gece boyunca canlı olarak takip etti.

Rustavi 2 kanalı, “Türkiye’deki darbe girişimi başarısız oldu” haberlerini sabahın erken saatlerinde izleyicilerine duyurdu. Gazete, Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili'nin Türkiye'de demokratik yollarla seçilen hükümete ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek mesajlarını yayınladı.

Gürcistan’ın önden gelen haber ajanslarından İnterpressnews ise internet sitesinde, Anadolu Ajansı (AA) haberlerini canlı olarak okuyucularına aktardı.

Ukrayna

Ukrayna haber kanalları, darbe girişimini flaş olarak aktardı.

Ukrayna'da, olayın başladığı akşam saatlerinden itibaren başta iki önemli haber kanalı 112 ve News One olmak üzere bütün haber kanalları olayı flaş haber olarak verdi.

Türkiye'den canlı bağlantılarla gelişmeleri canlı olarak aktaran haber kanalları, ağırlıklı olarak AA'yı kaynak gösterdi.

Resmi haber ajansı Ukrinform (Ukrayna Haber Ajansı), Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İhanetin bedelini çok ağır ödeyecekler” sözlerini ön plana çıkarırken, Unian Haber Ajansı internet sitesi “Türkiye’deki askeri darbe girişimi” başlığı açarak gelişmeleri okuyucularına duyurdu.

Ukrayna'daki diğer medya kanalları darbe girişimini, "Türkiye'de korkunç gece", "Fethullah Gülen'in geçmişi", "Darbe girişiminin Türk ekonomisine olumsuz etkileri" başlıklarıyla takip etti.