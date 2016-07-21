FETÖ'nün darbe girişiminin dış basında yansımaları

FETÖ darbe girişimini ve püskürtülmesini manşetlerine taşıyan Körfez basını, "Türk halkının zaferinden" övgüyle bahsederek, halkın "darbeyi devirdiğini" belirtti.

DOHA

Türkiye'deki Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimini ve püskürtülmesini manşetlerine taşıyan Körfez basını, "Türk halkının zaferinden" övgüyle bahsederek, halkın "darbeyi devirdiğini" belirtti.

Katar'da yayın yapan Eş-Şark gazetesinin başyazısında, askeri darbe girişiminin engellenmesindeki başarıda tebriği, Türk halkı ve tüm partileriyle siyasi güçlerin hak ettiğine işaret edilerek, "Türk halkı, iradesini, demokratik düzeni korumaya muktedir olduğunu kanıtlamış, Türkiye'de anayasanın meşruiyetini zayıflatmaya yönelik herhangi bir girişimin başarısız olacağı mesajını göndermiştir." ifadelerine yer verildi.

El-Arab gazetesi ise Türk halkının darbe girişimi karşısında sergilediği birlik ve beraberlik bilinciyle aralarındaki farklılıkları aşabilmesinin önemini vurgulayarak, yaşananları "tarihi bir an" şeklinde değerlendirdi.

"Türklerden tarihi ders"

Bazı medya organlarında darbenin başarılı olduğuna ilişkin haberlerin yanı sıra dünyanın büyük ülkelerinin sessiz kaldığı bir atmosferde, Türklerin dünyaya tarihi bir ders verdiğini kaydeden Arab gazetesi, Türk medyasının, darbeye karşı ilk anlardan itibaren ortak bir tutum sergilediğini belirtti.

Arab gazetesi, aralarındaki anlaşmazlıklara rağmen farklı siyasi partilerin, sol görüşlü sendikaların ivedilikle askeri darbeyi reddetmesine "tarihi bir dönüm noktası" yorumunda bulundu.

El-Vatan gazetesi de darbecilerin, özel kuvvetler ile meşru anayasayı destekleyen ordu birlikleri karşısında başlarını zilletle eğdiğini ifade etti.

Türk liderleri ve halkının darbe girişimini kabul etmemesini takdir eden Er-Raye gazetesi, yaşanan başarısız darbe girişiminin her şeyden önce Türkiye topraklarına ve halkına sadık olması gereken milli ordunun temizlenmesi için uygun bir fırsat olduğuna işaret etti.

"Halk yönetimin kalmasını istiyor"

Kuveyt'te yayınlanan Er-Ra'yu gazetesi, Arap dünyasında istenmeyen yönetimler için kullanılan "Halk yönetimin gitmesini istiyor" şeklindeki yaygın söylemi değiştirerek, "Halk yönetimin kalmasını istiyor" başlıklı haberi manşetten verdi.

El-Kabs gazetesi, konuyu "Erdoğan darbeyi eziyor ve temizliğe başlıyor" başlığıyla gündeme taşırken, Es-Siyase gazetesi ise manşetinde, "Halk darbe istemiyor" ifadesini tercih etti.

"Türkiye: 5'inci darbeyi başarısızlığa uğrattı" başlığını kullanan El-Ceride gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkeyi tarihindeki beşinci darbeden kurtardığını belirtti.

El-Enbe gazetesi ise "Halk demokrasisine sahip çıkıyor" manşetli haberde, Türk halkının, ülkenin pek çok kentinde sokaklarda toplanarak, hassas bölgelerin çoğunda darbecilerin püskürtülmesini sağladığını kaydetti.

Pek çok gazete gibi başarısız darbe girişimi haberini manşetine taşıyan En-Nehar gazetesi de "Türk halkı, darbeyi devirdi" başlığını kullandı.

Haberde, dünyanın olayları ilk anından, Başbakan Binali Yıldırım'ın darbenin püskürtüldüğüne ilişkin açıklamasına kadar nefeslerini tutarak takip ettiği aktarıldı.