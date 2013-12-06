Hedef Sağlıklı ve Parlak Bukleler

2012 dalgal

ı saçların yılı olacak. Kıvırcık saçın güzelliğini bu yıl hep birlikte yeniden keşfedeceğiz. Tabii her güzel şey gibi, göz kamaştıran buklelere sahip olmak da emek ister. İşte dalgalı saçları daha sağlıklı ve canlı kılacak bakım önerileri.

Şampuan tercihinizi doğru yapın

Kıvırcık saçları yıkamak özen ister. Kuru bir yapıya sahiptirler ve kırılmaya daha yatkındırlar. Bu yüzden, yoğun nemlendirme özelliği olan şampuanları tercih edin.

Sürekli kıvırcık saçlar için üretilmiş şampuanları kullanmayın. Bu tercihiniz, saçlarınızın ağırlaşmasına yol açacaktır. Her iki yıkamada bir normal şampuan kullanmak, bukelelerinizin esnekliğini korur ve saçınızı dinlendirir.

Şampuanı dairesel hareketlerle, parmaklarınızı kullanarak saçınıza iyice yedirin. Bu hem masaj etkisi yapar hem de saçlarınız karışmaz. Durularken parmaklarınızı tarak gibi kullanın.

Saç kreminiz saçınızın nemini korumalı

Yoğun nemlendiricili bir saç kremi, saçınızın kontrolden çıkmasını engeller. Böylece, dalgalarınız kabarmaz. Kremi saça iyice yedirip bir bölümünü tutturun. Ardından, geniş dişli bir tarakla saçınızı tutam tutam tarayın. Böylece saç kremi saçlarınıza derinlemesine nüfuz edecektir. Ayrıca bukleleriniz orantılı olacak, saçlarınızın kabarma riski azalacaktır.

Eğer vakit varsa saç kremini sürdükten sonra folyoyla başınızı sarın. Bu şekilde saçı on beş dakika kadar bekletmek, saçın kuruyken dolaşmasını ve kabarmasını en aza indirgeyecektir.

Bukleleriniz banyodan sonra da bakım ister

Saçınızı durularken her zaman ılık su kullanın. Sıcak su, yünlü eşyalarınıza verdiği zararı saçınıza da verir. Saçlarınızı olabildiğince kendi halinde kurumaya bırakın, Saç kurutma makinesiyle kurutmayın. Kuruyken kesinlikle taramayın. Parmaklarınızla şekillendirin.

Eğer saçlarınız gün içinde elektrikleniyorsa, bu problemi durulanmayan saç kremleri ve losyonları kullanarak kolayca çözebilirsiniz. Avcunuza ceviz büyüklüğünde krem alın ve parmaklarınızı buklelerinizin arasından geçirin. Bu küçük destek onları yatıştıracaktır.

Şekillendirici ve canlandırıcı ürünlerle saçınızın parlaklığını ve ahengini destekleyin.

Kıvırcık saçlar, daha pullu bir yapıya sahip oldukları için mat görünürler ve yoğun nem desteğine ihtiyaç duyarlar. Haftada bir bakım maskesi uygulayıp nem desteği sağlayarak onlara ihtiyaç duydukları nemi depolayın.

Yazar Hakkında:, 2008 yılından beri yayıncılık alanında çalışıyor. Kültür-sanat, edebiyat, yaşam tarzı dergilerinde röportajları ve yazıları yayımlanan Saime Akat, bir yayınevinde kurumsal iletişim direktörlüğü yapıyor.