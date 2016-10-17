"İÇERDE" BÜYÜK OPERASYON VAR!

Ay Yapım imzalı ekranların yeni fenomeni İçerde'nin yeni bölümünde ekrana gelecek büyük operasyon sahnesi, Hollywood filmlerini aratmayacak.

Dizinin yeni bölümünde Yusuf Müdür; Sarp'ın muhbirliği sayesinde ele geçirdiği bilgilerle Celal'in büyük sevkiyatına bir operasyon düzenleyecek. Mert'in de katılacağı heyecan dolu operasyon sahnesi izleyenleri ekrana kilitleyecek.



Operasyon sahnesi birebir çekildi!



İçerde ekibi, dizinin bu sahneleri için büyük bir titizlikle çalıştı. Çekimlerin gerçek bir operasyon sahnesine benzemesi için en ufak bir detay atlanmadı.



Sahnede Yusuf Müdür'ün Özel Harekat ekip desteğiyle gerçekleştirdiği baskında, yaklaşık 100 figürasyon özel tim ve sivil polis olarak görev aldı. 80'e yakın aracın kullanıldığı sahnelerde özel tim kostümleri sahneye özel olarak birebir dikildi. Senaryonun bu sahnelerinin gerçek bir operasyondan farksız olması adına; operasyonda görev alanların yapması ve söylemesi gereken her adım konusunda uzman kişilerden danışmanlık alındı.



Uluç Bayraktar'ın yönetmenliğini, Ertan Kurtalan ve Toprak Karaoğlu'nun senaristliğini üstlendiği İçerde 17 Ekim Pazartesi günü saat 20:00'da tekrarsız yeni bölümüyle Show TV'de ekrana gelecek.