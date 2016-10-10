Ä°Ã‡ERDE'DE Ã‡EMBER DARALIYOR!

Ay YapÄ±m imzalÄ±, Ã‡aÄŸatay Ulusoy , Aras Bulut Ä°ynemli, Ã‡etin Tekindor, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa UÄŸurlu, Nihal KoldaÅŸ ve RÄ±za KocaoÄŸlu'nun rol aldÄ±ÄŸÄ±, ekranlarÄ±n yeni fenomeni Ä°Ã§erde'de bu akÅŸam heyecan yine doruÄŸa tÄ±rmanÄ±yor. Soluk soluÄŸa izlenecek bÃ¶lÃ¼mde mafyanÄ±n iÃ§inde muhbir olan Sarp ile Polisin iÃ§indeki Mert iÃ§in Ã§ember daralacak.

Ä°Ã§erde'nin yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde izleyiciyi neler bekliyor?

FÃ¼sun, Sarpâ€™Ä±n polis olmak yerine Celalâ€™in adamÄ± olmasÄ±ndan dolayÄ± Ã¼zÃ¼ntÃ¼ iÃ§indedir. Bir sabah rahatsÄ±zlanÄ±r, bayÄ±lÄ±r. Eylem hemen FÃ¼sunâ€™u hastaneye kaldÄ±rÄ±r. Bu arada Sarp ormanda yaÅŸanan olaydan sonra YeÅŸimâ€™in ÅŸofÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yapmak Ã¼zere Celal tarafÄ±ndan gÃ¶revlendirilmiÅŸtir. Ä°yileÅŸir iyileÅŸmez yeni gÃ¶revine baÅŸlar. Mertâ€™in; FÃ¼sun ve Eylemâ€™le yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark eden Celal, Mertâ€™i hiÃ§ olmadÄ±k bir yerde gÃ¶rÃ¼nce Ã§ok sinirlenir. Bu konuda Mertâ€™i cezalandÄ±rmaya karar verir. Melekâ€™e aÅŸÄ±k olan Davut,Â Sarpâ€™la ikisini gÃ¶l evinde gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nden beri Sarpâ€™a karÅŸÄ± dolmaktadÄ±r. Melekâ€™e bu konuda bir hamle yapmaya karar verir. FÃ¼sunâ€™un rahatsÄ±zlanmasÄ±nÄ±n Ã¼zerine annesini daha fazla Ã¼zmek istemeyen Sarp, duygusal olarak iÃ§inde bulunduÄŸu gÃ¶revle annesi arasÄ±nda kalmÄ±ÅŸ hissetmektedir. Bunu sezen Yusuf MÃ¼dÃ¼râ€™Ã¼n bir planÄ± vardÄ±r.

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YÃ¶netmenliÄŸini UluÃ§ Bayraktar'Ä±n, senaristliÄŸini Ertan Kurtulan ve Toprak KaraoÄŸlu'nun Ã¼stlendiÄŸi Ä°Ã‡ERDE bu akÅŸam saat 20:00'sa Show TV'de ekrana geliyor...