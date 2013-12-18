İKİ YABANCI!, Kara sevda

Kara sevda'da büyük bir aşkla birbirlerine bağlı olan Kemal ve Nihan'ın ayrılığı aşıkları adeta iki yabancıya çeviriyor! Heyecan dolu bölümde; Kemal, görünürde iki yabancı da olsalar Nihan'ın hayatını korumak için kendi hayatını yine tehlikeye atacak...

Ay Yapım imzalı, Kara Sevda'nın yeni bölümünde adeta iki yabancıya dönen Kemal ve Nihan'ı, yaşanan trafik kazasının üzerindeki gizem yeniden bir araya getirecek. Emir, arabasının freni tutmadığı için Nihan'la birlikte geçirdiği kazadan iki kişiyi sorumlu tutacak; Kemal Soydere ve kimliğini bile bilmediği öz kardeşini..



Dizinin yayınlanacak yeni bölümünde Kemal, Nihan'ın hayatını korumak için Emir ise düşmanı bildiği öz kardeşinin kimliğini öğrenmek için şantajcının peşine düşecek. Bölümde Tufan'ın, Emir'e oynadığı oyun büyüyerek Nihan'ın hayatını tehlikeye sokacak. Uzaktan da olsa Nihan'dan dikkatini çekemeyen Kemal sevdiği kadının hayatını kurtarmak için bir kez daha tehlikenin içine gözünü kırpmadan atlayacak.



Hilal Saral'ın yönetmenliğini üstlendiği Kara Sevda, 18 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'da Star TV'de ekrana gelecek.