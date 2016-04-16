İstanbul’da Peygamber Efendimizin Ayak İzleri nerelerde var?

İstanbul sever dostlar, İstanbul’da Peygamber S.A.V’in ayak izlerinin bulunduğu mekanları sizinle paylaşmak istiyorum. Ziyaret edebilir, mübarek ayak izini görebilirsiniz. İşte o mekanlar:

Abdülhamid Han Türbesi: Kadem-i Şeriflerden birisi Eminönü’ndeki Yeni Cami’ye yaklaşık yüz metre mesafedeki Sultan I. Abdülhamit Han türbesinde bulunuyor. I.Abdülhamit daha hayattayken yaptırdığı türbesine Efendimiz’in Kadem-i Şerif’ini getirmek ister; sebebi ise ziyarete gelenlerin kendisine bir Fatiha okuması ümididir. Şam yakınlarındaki Kadem köyünde bulunan Kadem-i Şerif’in İstanbul’a getirilmesini emreder. Şeyh Muhammed Ziyad, başının üzerinde taşıyarak İstanbul’a getirir.

Muhammed Ziyad Kimdir? : İstanbul’daki büyük velîlerden. İsmi, Muhammed Ziyâd’dır. Doğum yeri ve târihi bilinmemektedir. 1790 (H.1205) senesinde İstanbul’da vefât etti. Etyemez semtindeki Kadem-i şerîf dergâhı bahçesine defnedildi.

III. Mustafa Han Türbesi: Başka bir Kadem-i Şerif ise Laleli Camii’nin yanındaki III. Mustafa Han Türbesi’nde bulunuyor. III. Mustafa’nın yaptırdığı Laleli Külliyesi’ndedir. Bu türbe Nuruosmaniye Türbesi’nden sonra Batı etkilerinin görüldüğü ikinci sultan türbesidir. Ordu caddesi üzerinde Laleli Camii’nin giriş kapısı ile han bölümünün yan tarafıdır. 1759–1763 yıllarında Mimar Mehmed Tahir Ağa’ya inşa ettirilmiştir.Bu türbede III. Mustafa, III.Selim, Heybetullah ve Fatma Sultan yatmaktadır.

Muhammed Ziyad Kimdir? : İstanbul’daki büyük velîlerden. İsmi, Muhammed Ziyâd’dır. Doğum yeri ve târihi bilinmemektedir. 1790 (H.1205) senesinde İstanbul’da vefât etti. Etyemez semtindeki Kadem-i şerîf dergâhı bahçesine defnedildi.

III. Mustafa Han Türbesi: Başka bir Kadem-i Şerif ise Laleli Camii’nin yanındaki III. Mustafa Han Türbesi’nde bulunuyor. III. Mustafa’nın yaptırdığı Laleli Külliyesi’ndedir. Bu türbe Nuruosmaniye Türbesi’nden sonra Batı etkilerinin görüldüğü ikinci sultan türbesidir. Ordu caddesi üzerinde Laleli Camii’nin giriş kapısı ile han bölümünün yan tarafıdır. 1759–1763 yıllarında Mimar Mehmed Tahir Ağa’ya inşa ettirilmiştir.Bu türbede III. Mustafa, III.Selim, Heybetullah ve Fatma Sultan yatmaktadır.