KARA SEVDA'DA HEYECAN DORUĞA TIRMANIYOR!

Ay Yapım imzalı, Burak Özçivit ve Neslihan Atagül'ün rol aldığı Kara Sevda'da bu akşam heyecan doruğa tırmanıyor. Dizinin yeni bölümünde; parçaları birleştiren Kemal'in içine acaba Deniz benim kızım olabilir mi şüphesi düşecek.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Nihan’ın kucağında Deniz’i gören Kemal, geçmişe dair parçaları bir araya getirdiğinde aklında tek bir soru belirir: Deniz, kendi kızı olabilir mi? Kemal’in kalbinin sesinden daha somut bir kanıta ihtiyacı vardır. Emir ise Kemal’in Deniz konusunda şüphelendiğini anladığında, gerçeği gizlemek için bütün silahlarını kuşanır.



Nihan, Kemal ile Emir’in Deniz üstünden başlayacağı savaşa karşı kendi tedbirlerini alır. Bir anne olarak, evladının zarar görmemesi için bıçak sırtı kararlar verir. Çok riskli bir ittifak kurar. Bu ittifak, Kemal ile Emir arasındaki dengeyi tamamen değiştirecektir.



Öte yandan Kemal, Emir’le hala görüştüğünü anladığı Zeynep’in karşısına çıkmak için baba evine gider ve sürpriz bir şekilde Ozan’dan geriye kalan mektubu bulur. Mektupta yazanlar, Ozan’ın intiharını Kemal’in gözünde ilk kez şüpheli hale getirir.



Nihan’dan bir çocuğu olabilme ihtimali Kemal’in geleceğe dair bütün kararlarını askıya almasına neden olur. Asu ise Kemal’i köşeye sıkıştırmak için ailesini yanına çeker. Gecenin sonunda Kemal ve Asu’yu büyük bir yüzleşme beklemektedir.



Kemal gerçekleri ortaya çıkaracak planını harekete geçirir. Leyla’nın düzenlediği kermeste Kemal bütün engellemelere rağmen kızıyla ilgili “gerçeğe” doğru ilerleyecektir.