TrTR
İMKB Değerleri
  • USD2.34 USD
  • EURO2.79 EURO
  • Altın88.81 Altın
  • Benzin4.19 Benzin
  • İMKB 3095,072.60 İMKB 30
  • IMKB 10077,702.13 IMKB 100

SON Dakika

KÜLTÜR&SANAT
Son Dakika
  • Eklenme Tarihi :
  • 16 Eylül 2016, Cuma 12:01

KARA SEVDA KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR!

takip edin
KARA SEVDA KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR!
3/10 (1 kişi)
Facebook Twitter

İKİNCİ SEZONDA BÜYÜK AŞK BÜYÜK SINAVDA!

Ay Yapım imzalı, Burak Özçivit ve Neslihan Atagül'ün rol aldığı Kara Sevda'nın büyük bir merakla beklenen yeni sezonun ilk bölümü 21 Eylül Çarşamba günü Star TV ekranlarından izleyicisiyle buluşacak.


İkinci sezonu heyecanla beklenen dizinin yeni bölümlerinde; Kemal ve Nihan'ın birbirlerine duydukları büyük aşk  en önemli, en sert sınavını verecek.


KEMAL CEZAEVİNDE!

EMİR KOZCUOĞLU'NA NE OLDU?


Ekrana gelen ilk bölüm tanıtımında; Emir'i istemeden de olsa vurarak elini kana bulayan Kemal cezaevinde ekrana gelen sahneleri izleyenleri şoke etti. Kemal'in hapishanenin en zor koşullarına göğüs germeye çalıştığı ortaya çıktı. Hastanede ölüm kalım savaşı veren Emir'in ise yaşadığı çarpıcı durum izleyenleri soru işaretleriyle baş başa bıraktı.


NİHAN'IN KARARI NE OLACAK?


Kardeşinin ölüm haberini ve Kemal'den hamile kaldığını aynı gün öğrenen Nihan'ın alacağı karar ilk bölümde ekrana gelecek. Kardeşi Ozan'ın ölümüne Kemal'in sebep olduğunu düşünen Nihan'ın yaşadığı tarifsiz acılarla alacağı kararlar dizinin hikayesinde etkin rol oynayacak.


Uzun yıllar sonra Kara Sevda dizisiyle ekranlara dönen dizide Ayhan Kandarlı rolünü canlandıracak olan Kerem Alışık'ın sahnelerinden ilk görüntüler tanıtımda ekrana geldi.


Hilal Saral'ın yönetmenliğini, Burcu Görgün ve Özlem Yımaz'ın senaristliğini üstlendiği Kara Sevda yeni sezon bölümleriyle 21 Eylül'de Star TV'de...

KARA SEVDA KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR!" haberi için yapılan yorumlar.

BENZER HABERLER

  • KARA SEVDA'DA HEYECAN DORUĞA TIRMANIYOR! KARA SEVDA'DA HEYECAN DORUĞA TIRMANIYOR! Ay Yapım imzalı, Burak Özçivit ve Neslihan Atagül'ün rol aldığı Kara Sevda'da bu akşam heyecan doruğa tırmanıyor. Dizinin yeni bölümünde; parçaları birleştiren Kemal'in içine acaba Deniz benim kızım olabilir mi şüphesi düşecek.
  • KEMAL GERÇEKLERİ ÖĞRENECEK Mİ? KEMAL GERÇEKLERİ ÖĞRENECEK Mİ? Ay Yapım imzalı, Burak Özçivit ve Neslihan Atagül'ün rol aldığı "Kara Sevda" bu hafta yine nefes kesen bir bölümle ekrana geliyor. Nihan'ın kızı Deniz'in, babası olduğundan şüphelenen Kemal, gerçeklerin peşine düşüyor.
  • REKOR KIRAN TANGO! REKOR KIRAN TANGO! Ay Yapım imzalı, Burak Özçivit ve Neslihan Atagül'ün rol aldığı Kara Sevda'nın yeni bölüm tanıtımı rekor sayıda izlenme oranına ulaştı.
  • İKİ YABANCI!, Kara sevda İKİ YABANCI!, Kara sevda Kara sevda'da büyük bir aşkla birbirlerine bağlı olan Kemal ve Nihan'ın ayrılığı aşıkları adeta iki yabancıya çeviriyor! Heyecan dolu bölümde; Kemal, görünürde iki yabancı da olsalar Nihan'ın hayatını korumak için kendi hayatını yine tehlikeye atacak...
  • KEMAL VE EMİR HESAPLAŞMASINDA İLK KEZ SİLAHLAR KONUŞACAK! KEMAL VE EMİR HESAPLAŞMASINDA İLK KEZ SİLAHLAR KONUŞACAK! Ay Yapım imzalı, Burak Özçivit ve Neslihan Atagül’ün rol aldığı Kara Sevda’nın yeni bölümünde, Kemal ve Emir’in silahların konuşacağı amansız hesaplaşması ekrana gelecek.
  • KARA SEVDA MİLYONLARI GÖZYAŞLARINA BOĞDU! KARA SEVDA MİLYONLARI GÖZYAŞLARINA BOĞDU! Ay Yapım imzalı Kara Sevda'nın dün akşam ekrana gelen bölümü ekran başındaki milyonları gözyaşlarına boğdu.
  • Nihan, Sırların Ortasında… Nihan, Sırların Ortasında… Ay Yapım imzalı; Burak Özçivit ve Neslihan Atagül’ün rol aldığı Kara Sevda’nın yeni bölümünde, kardeşi Ozan'ı korumak için, Kemal’den ayrı, Emir’e mahkum bir hayat süren Nihan, yeni bölümde ortaya çıkacak yeni bir sırla adeta kırılma noktası yaşayacak.
  • KEMAL, NİHAN'IN SIRRINI ÇÖZEBİLECEK Mİ? KEMAL, NİHAN'IN SIRRINI ÇÖZEBİLECEK Mİ? Ay Yapım imzalı, Burak Özçvit ve Neslihan Atagül'ün rol aldığı Kara Sevda bu akşam heyecan dolu yeni bölümüyle ekrana geliyor. Yeni bölümde Kemal, sevdiği kadının sırlarla dolu evliliğinin nedenini çözmek isterken Nihan'la yeniden yakınlaşmaya başlayacaklar. Kara Sevda'ya esir olan Kemal ve Nihan'ın romantik anları bölüme damga vuracak.
  • NESLİHAN ATAGÜL’ÜN RESİM TUTKUSU NESLİHAN ATAGÜL’ÜN RESİM TUTKUSU Ay Yapım imzalı, Burak Özçivit, Neslihan Atagül, Kaan Urgancıoğlu ve Zerrin Tekindor'un rol aldığı sezonun en beğenilen yapımı Kara Sevda'da Nihan karakterini canlandıran Atagül'ün bilinmeyen resim yeteneği ortaya çıktı.
  • KARA SEVDA'DA GÖRKEMLİ DAVETE ÖZEL HAZIRLIK. EN ZOR DANS! KARA SEVDA'DA GÖRKEMLİ DAVETE ÖZEL HAZIRLIK. EN ZOR DANS! Ay Yapım imzalı, Burak Özçivit ve Neslihan Atagül'ün rol aldığı Kara Sevda'da bu hafta; Nihan ve Emir’in evlilik yıldönümlerini kutladıkları görkemli davet ekrana gelecek. Kemal'in de davetli olacağı gecede, yaşanacak sürpriz gelişmeler heyecan dolu anlara sahne olacak.
  • AŞKINIZ MI KARDEŞİNİZ Mİ ? AŞKINIZ MI KARDEŞİNİZ Mİ ? KARA SEVDA AKILLARA CEVAPLANMASI ÇOK ZOR BİR SORU GETİRDİ!
  • KARA SEVDA’DA İNTİKAMIN AYAK SESLERİ! KARA SEVDA’DA İNTİKAMIN AYAK SESLERİ! Ay Yapım imzalı, Burak Özçivit ve Neslihan Atagül'ün rol aldığı ilk bölümüyle izleyenlerin gönlünü fetheden 'Kara Sevda' nefes kesen yeni bölümüyle ekrana geliyor.
  • KARA SEVDA BU AKŞAM BAŞLIYOR! KARA SEVDA BU AKŞAM BAŞLIYOR! Ay Yapım'ın yeni sezona damga vuracak projesi "Kara Sevda" 14 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'da Star TV'de başlıyor.
  • KARA SEVDA, 14 EKİM ÇARŞAMBA GÜNÜ BAŞLIYOR! KARA SEVDA, 14 EKİM ÇARŞAMBA GÜNÜ BAŞLIYOR! Ay Yapım imzalı, Burak Özçivit, Neslihan Atagül, Kaan Urgancıoğlu ve Zerrin Tekindor'un rol aldığı "Kara Sevda" 14 ekim Çarşamba günü saat 20.00'da Star TV'de başlıyor.
ÖNE ÇIKAN HABERLER
YORUMLAR
copyright 2013 Habermonitor.com