KARA SEVDA KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR!

KARA SEVDA'DA HEYECAN DORUĞA TIRMANIYOR! Ay Yapım imzalı, Burak Özçivit ve Neslihan Atagül'ün rol aldığı Kara Sevda'da bu akşam heyecan doruğa tırmanıyor. Dizinin yeni bölümünde; parçaları birleştiren Kemal'in içine acaba Deniz benim kızım olabilir mi şüphesi düşecek.

KEMAL GERÇEKLERİ ÖĞRENECEK Mİ? Ay Yapım imzalı, Burak Özçivit ve Neslihan Atagül'ün rol aldığı "Kara Sevda" bu hafta yine nefes kesen bir bölümle ekrana geliyor. Nihan'ın kızı Deniz'in, babası olduğundan şüphelenen Kemal, gerçeklerin peşine düşüyor.

REKOR KIRAN TANGO! Ay Yapım imzalı, Burak Özçivit ve Neslihan Atagül'ün rol aldığı Kara Sevda'nın yeni bölüm tanıtımı rekor sayıda izlenme oranına ulaştı.

İKİ YABANCI!, Kara sevda Kara sevda'da büyük bir aşkla birbirlerine bağlı olan Kemal ve Nihan'ın ayrılığı aşıkları adeta iki yabancıya çeviriyor! Heyecan dolu bölümde; Kemal, görünürde iki yabancı da olsalar Nihan'ın hayatını korumak için kendi hayatını yine tehlikeye atacak...

KEMAL VE EMİR HESAPLAŞMASINDA İLK KEZ SİLAHLAR KONUŞACAK! Ay Yapım imzalı, Burak Özçivit ve Neslihan Atagül’ün rol aldığı Kara Sevda’nın yeni bölümünde, Kemal ve Emir’in silahların konuşacağı amansız hesaplaşması ekrana gelecek.

KARA SEVDA MİLYONLARI GÖZYAŞLARINA BOĞDU! Ay Yapım imzalı Kara Sevda'nın dün akşam ekrana gelen bölümü ekran başındaki milyonları gözyaşlarına boğdu.

Nihan, Sırların Ortasında… Ay Yapım imzalı; Burak Özçivit ve Neslihan Atagül’ün rol aldığı Kara Sevda’nın yeni bölümünde, kardeşi Ozan'ı korumak için, Kemal’den ayrı, Emir’e mahkum bir hayat süren Nihan, yeni bölümde ortaya çıkacak yeni bir sırla adeta kırılma noktası yaşayacak.

KEMAL, NİHAN'IN SIRRINI ÇÖZEBİLECEK Mİ? Ay Yapım imzalı, Burak Özçvit ve Neslihan Atagül'ün rol aldığı Kara Sevda bu akşam heyecan dolu yeni bölümüyle ekrana geliyor. Yeni bölümde Kemal, sevdiği kadının sırlarla dolu evliliğinin nedenini çözmek isterken Nihan'la yeniden yakınlaşmaya başlayacaklar. Kara Sevda'ya esir olan Kemal ve Nihan'ın romantik anları bölüme damga vuracak.

NESLİHAN ATAGÜL’ÜN RESİM TUTKUSU Ay Yapım imzalı, Burak Özçivit, Neslihan Atagül, Kaan Urgancıoğlu ve Zerrin Tekindor'un rol aldığı sezonun en beğenilen yapımı Kara Sevda'da Nihan karakterini canlandıran Atagül'ün bilinmeyen resim yeteneği ortaya çıktı.

KARA SEVDA'DA GÖRKEMLİ DAVETE ÖZEL HAZIRLIK. EN ZOR DANS! Ay Yapım imzalı, Burak Özçivit ve Neslihan Atagül'ün rol aldığı Kara Sevda'da bu hafta; Nihan ve Emir’in evlilik yıldönümlerini kutladıkları görkemli davet ekrana gelecek. Kemal'in de davetli olacağı gecede, yaşanacak sürpriz gelişmeler heyecan dolu anlara sahne olacak.

AŞKINIZ MI KARDEŞİNİZ Mİ ? KARA SEVDA AKILLARA CEVAPLANMASI ÇOK ZOR BİR SORU GETİRDİ!

KARA SEVDA’DA İNTİKAMIN AYAK SESLERİ! Ay Yapım imzalı, Burak Özçivit ve Neslihan Atagül'ün rol aldığı ilk bölümüyle izleyenlerin gönlünü fetheden 'Kara Sevda' nefes kesen yeni bölümüyle ekrana geliyor.

KARA SEVDA BU AKŞAM BAŞLIYOR! Ay Yapım'ın yeni sezona damga vuracak projesi "Kara Sevda" 14 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'da Star TV'de başlıyor.