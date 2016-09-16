KARA SEVDA KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR!

Ay Yapım imzalı, Burak Özçivit ve Neslihan Atagül'ün rol aldığı Kara Sevda'nın büyük bir merakla beklenen yeni sezonun ilk bölümü 21 Eylül Çarşamba günü Star TV ekranlarından izleyicisiyle buluşacak.
İkinci sezonu heyecanla beklenen dizinin yeni bölümlerinde; Kemal ve Nihan'ın birbirlerine duydukları büyük aşk en önemli, en sert sınavını verecek.
KEMAL CEZAEVİNDE!
EMİR KOZCUOĞLU'NA NE OLDU?
Ekrana gelen ilk bölüm tanıtımında; Emir'i istemeden de olsa vurarak elini kana bulayan Kemal cezaevinde ekrana gelen sahneleri izleyenleri şoke etti. Kemal'in hapishanenin en zor koşullarına göğüs germeye çalıştığı ortaya çıktı. Hastanede ölüm kalım savaşı veren Emir'in ise yaşadığı çarpıcı durum izleyenleri soru işaretleriyle baş başa bıraktı.
NİHAN'IN KARARI NE OLACAK?
Kardeşinin ölüm haberini ve Kemal'den hamile kaldığını aynı gün öğrenen Nihan'ın alacağı karar ilk bölümde ekrana gelecek. Kardeşi Ozan'ın ölümüne Kemal'in sebep olduğunu düşünen Nihan'ın yaşadığı tarifsiz acılarla alacağı kararlar dizinin hikayesinde etkin rol oynayacak.
Uzun yıllar sonra Kara Sevda dizisiyle ekranlara dönen dizide Ayhan Kandarlı rolünü canlandıracak olan Kerem Alışık'ın sahnelerinden ilk görüntüler tanıtımda ekrana geldi.
Hilal Saral'ın yönetmenliğini, Burcu Görgün ve Özlem Yımaz'ın senaristliğini üstlendiği Kara Sevda yeni sezon bölümleriyle 21 Eylül'de Star TV'de...