KARA SEVDA MİLYONLARI GÖZYAŞLARINA BOĞDU!

Ay Yapım imzalı Kara Sevda'nın dün akşam ekrana gelen bölümü ekran başındaki milyonları gözyaşlarına boğdu.

Kemal'den ayrı kalmayı kabullenemeyen Nihan'ın kendisini boşluğa bırakarak hayatını tehlikeye atması izleyenleri derinden sarsmıştı. Yeni bölümde; Nihan'ın verdiği yaşam mücadelesi izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Twitter'da #aç gözlerini etiketiyle sayısız beğeni tweeti atan izleyiciler, diziyi trend topic (en çok konuşulanlar) listesine taşıdı.



KEMAL VE EMİR YERALTINDA HESAPLAŞTI!



Bölümde, Kemal ve Emir'in yeraltında, maden ocağında gerçekleşen yüzleşmesi unutulmaz anlara sahne oldu. Nihan'ın, Emir'e olan mecburiyetini sona erdirmek isteyen Kemal'in Emir'le hesaplaşmasında silahlar konuştu. Vicdanı ile hareket eden Kemal, tüm yaşananlara rağmen, ölümün eşiğine gelen Emir'in hayatını kurtardı.

İşte o sahne: https://www.youtube.com/watch?v=vry9FSyTIiQ



ÖZGÜRLÜĞE UÇTULAR!



Bölümün final sahnesinde ise Kemal, hayati tehlikeyi atlatan Nihan'ı hastaneden helikopterle kaçırdı.

Kavuşmak için her yolu deneyen ama Emir'in kirli oyunlarıyla her seferinde başladıkları yere geri dönen Kemal ve Nihan, artık her şeyi geride bırakıp, vuslata erdiler. Kemal ve Nihan, Leyla'nın yardımıyla hastaneden helikopterle kaçarak yeni bir başlangıca uçtular.



Kara Sevda'nın umut dolu sahnesi: https://www.youtube.com/watch?v=qtUvB6_gLx4



Burak Özçivit, Neslihan Atagül, Kaan Urgancıoğlu ve Zerrin Tekindor'un rol aldığı Kara Sevda her Çarşamba saat 20.00'da Star TV'de ekrana geliyor.