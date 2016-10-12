TrTR
İMKB Değerleri
  • USD2.34 USD
  • EURO2.79 EURO
  • Altın88.81 Altın
  • Benzin4.19 Benzin
  • İMKB 3095,072.60 İMKB 30
  • IMKB 10077,702.13 IMKB 100

SON Dakika

KÜLTÜR&SANAT
Son Dakika
  • Eklenme Tarihi :
  • 12 Ekim 2016, Çarşamba 17:32

KEMAL GERÇEKLERİ ÖĞRENECEK Mİ?

takip edin
KEMAL GERÇEKLERİ ÖĞRENECEK Mİ?
0/10 (0 kişi)
Facebook Twitter

Ay Yapım imzalı, Burak Özçivit ve Neslihan Atagül'ün rol aldığı "Kara Sevda" bu hafta yine nefes kesen bir bölümle ekrana geliyor. Nihan'ın kızı Deniz'in, babası olduğundan şüphelenen Kemal, gerçeklerin peşine düşüyor.

Kemal'in bu gerçeği öğrenmemesini isteyen Nihan yeni bölümde düşmanı Asu'ya iş birliği teklif edecek. Yeni bölümde; Kemal'i kalbine gömerek kendini sadece kızına adayan Nihan, hem Emir'e hem de Kemal'i karşı mücadele verecek. Heyecan dolu bölümde; Kemal'in dna testi yaptırmak istediği öğrenen Emir de yeni bir plan için kolları sıvayacak.


Yönetmenliğini Hilal Saral'ın, senaristliğini Özlem Yılmaz ve Burcu Görgün'ün üstlendiği Kara Sevda 12 Ekim Çarşamba günü saat 20:00'da Star TV'de ekrana gelecek.

KEMAL GERÇEKLERİ ÖĞRENECEK Mİ?" haberi için yapılan yorumlar.

BENZER HABERLER

ÖNE ÇIKAN HABERLER
YORUMLAR
copyright 2013 Habermonitor.com