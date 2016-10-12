KEMAL GERÇEKLERİ ÖĞRENECEK Mİ?

Ay Yapım imzalı, Burak Özçivit ve Neslihan Atagül'ün rol aldığı "Kara Sevda" bu hafta yine nefes kesen bir bölümle ekrana geliyor. Nihan'ın kızı Deniz'in, babası olduğundan şüphelenen Kemal, gerçeklerin peşine düşüyor.

Kemal'in bu gerçeği öğrenmemesini isteyen Nihan yeni bölümde düşmanı Asu'ya iş birliği teklif edecek. Yeni bölümde; Kemal'i kalbine gömerek kendini sadece kızına adayan Nihan, hem Emir'e hem de Kemal'i karşı mücadele verecek. Heyecan dolu bölümde; Kemal'in dna testi yaptırmak istediği öğrenen Emir de yeni bir plan için kolları sıvayacak.



Yönetmenliğini Hilal Saral'ın, senaristliğini Özlem Yılmaz ve Burcu Görgün'ün üstlendiği Kara Sevda 12 Ekim Çarşamba günü saat 20:00'da Star TV'de ekrana gelecek.