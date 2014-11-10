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KÜLTÜR&SANAT
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  • Eklenme Tarihi :
  • 23 Mayıs 2016, Pazartesi 18:08

Kemal ve Emir Arasındaki Savaş Büyüyor

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Ay Yapım imzalı Kara Sevda’nın yeni bölümünde, Kemal ve Emir arasındaki savaş büyüyor. Emir’in sert oyunlarıyla deliye dönen Kemal, daha büyük adımlar atmaya karar verir. Kemal’in yapacaklarından korkan Nihan, ona ulaşmak için bütün şartları zorlar.

Kara Sevda’nın Yeni Bölümünde Neler Olacak?

Kemal, önlerinde işlenen cinayeti polise haber vererek, bir soruşturmanın kanalını açar. Emir, bu soruşturmanın fazla derinleşmeden halledileceğinden çok emindir, onun kafasına takılan iki şey vardır. Bir; kardeşi kim? İki, Kemal’in Nihan’la birlikte orda ne işi vardı? Nihan, Emir’e, Kemal’in orda oluşunun kendi kontrolü dışında geliştiğini anlatsa da, emir Nihan’a anlaşmalarını bozduğunu düşünerek tehlikeli bir ceza hazırlar.

Emir’in oyunu Kemal’i de kontrolden çıkarır. Artık ne sebeple olursa olsun durmayacaktır. Kemal’in bütün gemileri yakmak üzere olduğunu hisseden Nihan ise Kemal’e ulaşmak için bütün şartlarını zorlar.

Bu sırada Emir kardeşine ulaşmak için bütün yolları dener, kardeşini bulmakta kararlıdır.

Asu ise her şeyden habersiz Emir’in tehditinin şokuyla amcasına sığınır. Hakkı, Asu’ya gerçekleri söylemez. Aksine Asu’yu daha çok korkutur. Asu’ya intikam planlarının en tehlikeli ayağını teklif eder.  


Kemal, Emir’in bugüne kadar “o geceye” dair gizlemeyi başardığı bütün suçlarını ortaya çıkarmak için şantajcıya, yani Emir’in kardeşine ulaşması gerektiğinin farkındadır. Şantajcıya mesajını iletmesi için Tufan’a gider Tufan Asu’ya Kemal’in teklifini ilettiğinde bütün dengeler altüst olacaktır.
 

Nihan’ın Leyla’yla birlikte organize ettiği hayır gecesinin hazırlıkları sadece Nihan’la Kemal’i bir araya getirmekle kalmaz, Kemal’le Emir’i yine karşı karşıya getirir.

Emir’in gazabından kaçmak için Kemal’e sığınan Zeynep, eve geri dönüşüyle ilgili muazzam bir plan hazırlar. Üzerinde ne kadar şüphe ve baskı varsa geçersizleştirmek için ilk olarak Vildan’ın üstüne oynar. Sonraki hedefindeyse Ozan vardır.

Emir, kardeşini bulmak için bütün bağlantılarını seferber etmişken, sürpriz bir telefon, ona kardeşini vaad eder. Hayır gecesi, herkes için bir dönüm noktası olacaktır. Çünkü o gece, Kemal’in başlattığı harekat da finallenecektir.

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