KEMAL VE EMÄ°R HESAPLAÅžMASINDA Ä°LK KEZ SÄ°LAHLAR KONUÅžACAK!

Ay YapÄ±m imzalÄ±, Burak Ã–zÃ§ivit ve Neslihan AtagÃ¼lâ€™Ã¼n rol aldÄ±ÄŸÄ± Kara Sevdaâ€™nÄ±n yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde, Kemal ve Emirâ€™in silahlarÄ±n konuÅŸacaÄŸÄ± amansÄ±z hesaplaÅŸmasÄ± ekrana gelecek.

Dizinin yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Kemal, Emir'le aralarÄ±ndaki hesabÄ± kapatmak iÃ§in son noktayÄ± koymak isteyecek. Ä°ki dÃ¼ÅŸmanÄ±n karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geleceÄŸi heyecan dolu bÃ¶lÃ¼mde; Kemal ve Emir hayatlarÄ±yla adeta rus ruleti oynayacaklar. Kemal'in yÃ¶ntemleriyle ekrana gelecek hesaplaÅŸmada yaÅŸanacaklar ekran baÅŸÄ±ndakilere soluksuz anlar yaÅŸatacak. BÃ¼yÃ¼k hesaplaÅŸmadan Kemal mi yoksa Emir mi saÄŸ Ã§Ä±kacak?

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SOYDERELER VE SEZÄ°NLER AYNI YEMEK MASASINDA!

Kara Sevda'nÄ±n yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde, Zeynep'in hamile olduÄŸunun ortaya Ã§Ä±kmasÄ±yla Sezin ve Soydere ailesi ateÅŸkes ilan etmek zorunda kalacak. Nefeslerin tutulacaÄŸÄ± bÃ¶lÃ¼mde, Vildan'Ä±n oÄŸlu Ozan'a verdiÄŸi sÃ¶z iki aileyi aynÄ± yemek masasÄ±nda buluÅŸturacak.

Kemal'in hayatÄ±nÄ± korumak iÃ§in Emir'e geri dÃ¶nmek zorunda kalan ve bu kez aldÄ±ÄŸÄ± kararÄ± Kemal'den saklayan Nihan, beklenmeyen akÅŸam yemeÄŸindeÂ bu kez farklÄ± bir mÃ¼cadele verecek.

SÃ¼rprizlerle dolu gerÃ§ekleÅŸecek akÅŸam yemeÄŸinde iki dÃ¼ÅŸman aile bir araya gelse de Kemal ve Nihan arasÄ±nda yaÅŸanacaklar aÅŸÄ±klarÄ± uÃ§urumun eÅŸiÄŸine getirecek.