KERTENKELE, FANTASTİK KARAKTERLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Yayınlandığı ilk günden bu yana, tüm Türkiye’de büyük beğeniyle seyredilen Kertenkele “Yeniden Doğuş” dizisi, şimdi de Türkiye’de herkesin çok seveceği birbirinden fantastik karakterleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Seyircilerden büyük ilgi gören dizi süper güçleri olmayan, süper kahramanlarla ekranlara gelirken, İçinde işlenen konuları ve kahramanlarıyla yeni sezonda oldukça sürükleyici bir serüvene dönüşüyor. Kısa sürede izleyiciler tarafından oldukça beğenilen “Kertenkele” dizisi fantastik karakterleri olan Maskeli kız ve Ay Yıldızlı adamla izleyiciler tarafından Türkiye’nin Marvel’i benzetmesini aldı.

Komedi ve eğlencenin yanı sıra İyi kahramanların, kötülere karşı olan mücadelesinin önemli bir yer tuttuğu dizi, fantastik karakterleriyle aksiyon filmlerini aratmayan sahneleriyle ekranlara geliyor.

TÜRK DİZİLERİ İÇİNDE BİR ÖNCÜ…

Kertenkele dizisi fantastik karakterleriyle Türkiye’deki diziler arasında bir ilke imza atıyor. Kedi kız, Ayyıldız’lı adam, Akıncı, Kızıl Ejder ve Ateş karakterleriyle yeni kahramanların yer alacağı diziler içinde ayrıca bir öncü olan Kertenkele “Yeniden Doğuş” dizisi, Hollywood sahnelerini aratmayan temposu yüksek sahneleriyle kötülerin büyük yıkımlar bıraktığı bir dünyada, kahraman karakterlerin insanları nasıl korumaya çalıştığını da fantastik bir dille anlatıyor.

Ahmet Kayakesen’in Murat Komiser ve AY YILDIZ’ lı adam olarak iki farklı rolle başrolünü üstlendiği dizide, adaletin savaşçısı olan kahramanımız zorda kalanların savunucusu, çaresizlerin ise yardımcısı olurken, dizinin diğer başrolü Asena Tuğal ise, gücünü nerede ve ne zaman kullanması gerektiği konusunda profesyonel eğitim alan, dövüş sanatları konusunda uzman Maskeli kızı ve Zeynep karakterini canlandırıyor.

Kertenkele “Yeniden Doğuş” dizisinde, Ay Yıldız’lı kahramanın, Maskeli kızın ve Yılmaz komiser karakterinin yer aldığı heyecan dolu sahneler, Cumartesi akşamı yayınlanacak olan 74. bölümüyle izleyiciye soluksuz saatler yaşatacak.