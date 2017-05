Moda ve Güzellik Dünyasında Neler Oluyor?

Moda ve güzellik arenasında bunlar konuşuluyor. Seda Yılmaz, mutlaka takip etmeniz gereken son gelişmelerin izini sürdü.

Yenilikler birbirini kovalıyor. Onları yakalamak pek kolay değil. Moda ve güzellik dünyasındaki son gelişmeleri bir araya getirdik.

Dümdüz Saçlar

Havalı dalgaları, kabarık lüleleri ve iddialı topuzları bir süreliğine unutun. Chloé, Donna Karan, Ralph Lauren ve Miu Miu defilelerinden aldığımız ipuçlarına göre 2014 ilkbahar-yaz sezonunda saçlar düzleşiyor. Saç düzleştiricinizi çıkarın ve işe koyulun. Ortadan ikiyi ayrılmış saç modellerinin de yükselişe geçtiğini hatırlatalım.

#INSERT(InlineImage,image1)

Aşka Bir Kala

Sevgililer Günü yaklaşırken her köşede aşkı arıyor ama bulamıyorsunuz. Telaşe mahal yok. Swatch’ın Sweet Valentine saatiyle kalbinizi herkesle paylaşabilirsiniz. Kırmızı-beyaz baston şeker çizgileri ve tam ortasındaki kalp formuyla bu saat size aşkı getirebilir.

#INSERT(InlineImage,image2)

Swatch.com.tr

Zac Posen İmzası

New Yorklu tasarımcı Zac Posen, ünlü gelinlik markası David’s Bridal’a özel bir koleksiyon hazırladı. Truly Zac Posen adını taşıyan kapsül koleksiyon, makul fiyatlarla tasarımcının kreasyonlarına ulaşmak için bir fırsat. Kırmızı halı pırıltısı taşıyan gece elbiseleri de koleksiyonun bir başka sürprizi.

#INSERT(InlineImage,image3)

FashionGoneRogue.com

Portakal Dudaklar

Klasik kırmızı ruj, bu sezon turuncu tonlarıyla farklılaşıyor. DKNY, Dsquared2 ve Rag & Bone defilelerinde turuncumsu kırmızı dudaklar karşımıza çıktı. Bu rengi tercih eden Chloe Sevigny, Scarlett Johansson, Jessica Alba ve Keri Russell gibi ünlü isimler de radarımıza takıldı. İddialı ruj tonunu, maskara ve bronzlaştırıcı pudrayla tamamlayın.

Sarah Jessica Parker’dan Koleksiyon

Sarah Jessica Parker, Sex & the City dizisi için canlandırdığı Carrie Bradshaw karakteri sayesinde ayakkabılarla en çok özdeştirilen ünlü isim haline geldi. Sonunda beklenen oldu ve meşhur yıldız Amerikan’ın çok katlı mağazası Nordstorm için bir ayakkabı koleksiyonu hazırladı. 28 Şubat’ta satışa çıkacak olan koleksiyonda T-bantlı topuklular, parlak stilettolar, süet parmak arası terlikler ve dolgu topuklu espadriller yer alıyor.

#INSERT(InlineImage,image4)

Shop.nordstrom.com

Gözlerde Mavi

Marc by Marc Jacobs’ın 2014 ilkbahar-yaz defilesinin göz makyajında kullanılan capcanlı mavi rengin etkisine kapıldık. Screen Actors Guild Awards’da, mavi elbisesi ve makyajıyla görüntülenen Lupita Nyong’o da çok etkileyiciydi. Makyaj çantalarımıza mavi far ekleme zamanının geldiğini anladık.

Logoların Dönüşü

80’lerle birlikte gardıroplarınızın derinliklerine gömdüğünüz logolu kıyafet ve aksesuarlarınızı yeniden değerlendirme vakti. 2014 ilkbahar-yaz sezonunda tasarımcılar, logoları moda arenasına sürdüler. Alexander Wang, Louis Vuitton ve DKNY şovlarında onlara rastladık.

#INSERT(InlineImage,image5)

Beymen.com

Oscar de la Renta’nın İlham Veren Dünyası

Kütüphanenizdeki moda kitaplarınıza bir yenisini daha ekleyin. Oscar de la Renta: The Style, Inspiration and Life of Oscar de la Renta adlı kitap, tasarımcının kişisel hayatını ve eşsiz estetiğini konu alıyor. Kitabın önsözünün, de la Renta’nın arkadaşı ve destekçisi Anna Wintour tarafından yazıldığını da not düşelim.

#INSERT(InlineImage,image6)

OscarDeLaRenta.com

Yazar Hakkında:, İstanbul'da yaşayan moda editörü, yazar ve blogger 'dır. ELLE Türkiye'nin moda haberleri editörü olarak görev yapmış, aralarında Marie Claire ve trend analizi portalı WGSN'in de bulunduğu çeşitli moda ve güzellik yayınlarına katkıda bulunmuştur. Yaşadığı şehirdeki ziyarete değer küçük dükkanların bir rehberi olan Müstesna İstanbul adlı kitabın yazarlarındandır.Yazılarıyla sık sık The Style Glossy Turkey 'de yer almaktadır.