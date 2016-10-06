PAZARTESİNİN GALİBİ İÇERDE!

Ay Yapım imzalı, Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli ve Çetin Tekindor'un rol aldığı ekranların yeni fenomeni İçerde bu hafta da zirvedeki yerini korudu. Sosyal medyanın en çok konuşulan konusu olan İçerde reyting sıralamasında tüm kategorilerde yine birinci oldu. Dizi, Tüm Kişiler'de 7.10 reyting ve 18.21 izlenme payı, A/B Sosyo Ekonomik Statü'de 8.24 reyting, 21.61 izlenme payı, ABC1'de ise 8.82 reyting ve 21.69 izlenme payı alarak zirveye adını yazdırdı

SOSYAL MEDYADA YİNE SES GETİRDİ!

İçerde, sosyal medya mecrası Twitter'ın Türkiye gündeminde 11 saat 20 dakika, Dünyada ise 4 saat 50 dakika kalarak yine rekora imza attı. Dizi yayını sırasında #İçerde, #Çetin Tekindor, #Aras Bulut İynemli, #Rıza Kocaoğlu, #Çağatay Ulusoy, #Bensu Soral etiketleri TT listesinde uzun saatler kaldı.



SOLUK SOLUĞA İZLENDİ!

Yayınlanan bölümde; Sarp ve Mert kardeş olduklarını bilmeden birbirlerinin hayatlarını kurtardılar. Mert'i vurmak yerine kendini vuran Sarp'ı, Mert ölüme terk etmedi. Mert, ağır yaralı olan Sarp'ı Alyanak'a götürerek hayatını kurtardı. Bölümde, Sarp'ı mafya dünyasına bırakmak istemeyen annesi Füsun'un verdiği mücadele izleyenleri derinden etkiledi.



İLK YAKINLAŞMA!

Celal'i yok etmek için oyuna kızı Melek'ten başlamayı seçen Sarp ilk adımını attı. Göl evinde gözlerden uzak tedaviye alınan Sarp'ı Melek yalnız bırakmadı. Bu durumu kullanmak isteyen Sarp, karşısında sert avukat kimliğinden uzak olan Melek'in farklı bir yüzüyle tanıştı. Heyecan dolu bölümde Sarp ve Melek'in ilk yakınlaşması Coldplay'ın Yellow adlı şarkısıyla ekrana gelmesi büyük beğeni topladı:

NEFES KESEN BASKIN!

İçerde'nin bölüm finalinde ise Celal'in beklediği önemli misafirin kimliğini öğrenmek isteyen Sarp ve Yusuf müdür, Celal'in mekanına baskın düzenledi. Soluk soluğa geçen bölümde; Sarp mekana böcek yerleştirdi. Final sahnesinde böceği bulan Celal'in, kamera kayıtlarını istemesi ekran başındakiler nefeslerini tutarak izledi.

Uluç Bayraktar'ın yönetmenliğini, Ertan Kurtulan ve Toprak Karaoğlu'nun senaristliğini üstlendiği İçerde her Pazartesi Show TV'de...

