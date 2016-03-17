PKK'ya PYD maskesi

Terör örgütü PKK'nın birçok elebaşısı, PYD maskesiyle Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteriyor

PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin kemik kadrosu, Kasım 2011'den bu yana Kandil'den gelen militanlardan oluşuyor

Kandil'den gelen Fehman Hüseyin, PYD'ye "dağ kadrosu"nun talimatlarını dikte ediyor

Suriye'de PYD militanlarını komuta eden Ferhat Abdi Şahin, örgütün eş başkanı Asya Abdullah, başkan yardımcısı Aldar Halil, kadın militanların komutanı Hanife Hüseyin gibi isimler de on yıllardır PKK'da varlık gösteren kıdemli militanlar arasında bulunuyor

Ankara'daki son iki terör saldırısı da PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin adının geçtiği eylemlerdi

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin kilit kadrosu, Kasım 2011'den bu yana PKK'nın Kandil'deki karargahından gelen militanlardan oluşuyor. PKK'nın üst yönetiminde yer almış birçok isim, halihazırda PYD'nin Suriye'nin kuzeyindeki faaliyetlerini yürütüyor.

PKK üst yönetimi, sözde "Kürdistan"ın dört parçasındaki yapılanmaları bir çatı altında toplayan şemsiye yapısına "KCK" ismini veriyor. Buna göre PKK, KCK'nın Türkiye kolu iken, PYD de Suriye kolunu oluşturuyor. Örgütte Irak kolu PÇDK, İran kolu ise PJAK olarak isimlendiriliyor.

Elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatları üzerinden 2002'de ilettiği talimatla kurulan PYD, organik bağlantısını gizlemeye çalıştığı PKK'ya bağımlı bir örgüt olarak yapılandırıldı.

PYD, yapısını 2003-2015 arasında düzenlediği kongrelerde belirledi. Bu kongreler, PKK'nın yönettiği terör kamplarında, örgütün yönlendirmesiyle yapıldı. Kasım 2011'den itibaren Kandil başta olmak üzere Irak'taki PKK kamplarından tecrübeli kadroların Suriye'ye gönderilmesiyle PYD'nin silahlı gücü YPG oluşturuldu.

Türkiye'deki terörü de besliyor

Güvenlik kaynakları, PYD'nin Ekim 2015'ten itibaren dış yardımın artmasına paralel olarak, ana gövdesi PKK'ya silah ve mühimmat aktarmaya başladığını tespit etti.

PYD, ana gövdesi PKK'ya silahları ve mühimmatı Kamışlı-Nusaybin, Kobani-Suruç ve Afrin-Amanoslar hattında aktarıyor. Sızdırılanlar arasında tanksavar silahı, roketler ve ağır makineli tüfekler gibi ağır silahlar ile uçaksavar mermisi türünde mühimmatlar da var.

Ankara'da 17 Şubat ve 13 Mart'ta düzenlenen iki terör saldırısı da PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin adının geçtiği eylemlerdi. İçişleri Bakanlığı dün, 13 Mart'ta Ankara'daki saldırıyı düzenleyen şahsın 2013'te PKK'ya katıldığını, daha sonra Suriye’ye geçtiğini ve YPG içerisinde terör eğitimi aldığını tespit ettiklerini bildirdi.

Örgütün bir numarası Kandil'den gelen "Bahoz Erdal"

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PYD üzerinde Kandil adına söz sahibi olan asıl isim, "Bahoz Erdal" kod adlı Fehman Hüseyin. Örgütü, görünürdeki "Ebu Velat" kod adlı lideri Salih Müslim değil, Kandil'den gelen PKK üst düzey yöneticisi Hüseyin yönetiyor.

Hüseyin, 2014'ün ikinci yarısından bu yana Kandil'in Suriye genel sorumlusu pozisyonunda. Terör örgütünün Kandil'de belirlenen strateji ve politikalarını PYD kadrolarına Hüseyin dikte ediyor.

2003-2009 arasında PKK'nın silahlı kanadı HPG'nin genel sorumlusu olan Hüseyin, 2001-2013 arasında PKK'nın Türkiye sorumlusu olarak faaliyet yürüttü. Hüseyin, geçen yıl Kandil Dağı'ndan Suriye'ye geçti.

PKK-KCK yürütme kurulu üyesi PYD'nin komutanı oldu

PKK/KCK yürütme konseyi üyesi "Şahin Cilo Kobani-Mazlum" kod adlı Ferhat Abdi Şahin, PYD'nin faaliyetlerinden sorumlu kişi olarak örgütün silahlı kanadı YPG'nin başına getirildi.

PKK'ya 1990'da katılan Şahin, 1997-2003 arasında Avrupa'da, 2003-2004 döneminde ise Kuzey Irak'taki Mahmur kampında bulundu. 2005'te PKK üst yönetiminde yürütme kurulu üyesi olarak görev yapan Şahin, 2012'de Suriye'ye geçti. Şahin'in ABD Başkanı Barack Obama'nın DAEŞ'le Mücadele Özel Temsilcisi McGurk'ün 31 Ocak 2016'daki Kobani (Ayn el Arab) ziyaretinde yanından ayrılmadığı görülmüştü.

Müslim'in sıralı amiri Nureddin Muhammed

PKK/KCK Suriye üst yönetimi daimi karar organı üyesi olan Muhammed, 1990'da örgüte katıldı. Nisan 2009'da Fehman Hüseyin'in yerine HPG sorumlusu olarak görevlendirildi. 2013'ten itibaren örgütün Suriye üst yönetiminde siyasi konulardan sorumlu tutulan Muhammed, aynı zamanda sözde kantonlardan sorumlu.

Örgütün "kadın yüzü" çeyrek asırdır PKK'da

PKK/KCK Suriye üst yönetimi daimi karar organı üyesi olan Asya Abdullah, Salih Müslim ile PYD'nin eş başkanlığını yürütüyor. Yaklaşık 25 yıldır örgüt bünyesinde faaliyet gösteren Abdullah, Suriye'den önce Kandil ve Gare'deydi.

Abdullah, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande tarafından geçen ay başında PYD'nin Kadın Savunma Birlikleri (YPJ) komutanlarından Nesrin Abdullah ile Elysee Sarayı'nda kabul edilmişti.

PYD Başkan Yardımcısı "Aldar Halil" kod Velid Halil

Halil, PKK/KCK'nın Temmuz 2013'te sona eren 9. Kongresi'nde yürütme kuruluna, Eylül 2013'te yapılan PKK/KCK 11. Kongresi'nde örgütün meclisine seçildi. Halen başkan yardımcılığını yürütüyor.

Halil'in PKK/KCK'nın kilit adamları "Hamza Botan" kod Abdullah Şen ve "Hakkı Gabar" kod İskan Akyüz ile fotoğrafları basına yansımıştı.

"Hamza Botan" kod Abdullah Şen

PKK'nın finans faaliyetlerini yürüten Şen, Almanya'nın Düsseldorf kentinin yüksek mahkemesince Mart 2015'te yabancı terör örgütüne üye olmaktan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemeden yapılan açıklamada 2003-2004 arasında Almanya'nın "orta bölgesi" sorumlusu olduğu, 19 Mayıs 2005 tarihinde Tahran’a gittiği, ardından da 2007 yılına kadar Kuzey Irak’ta örgüt kamplarında bulunduğu belirtildi.

Şen'in 2007 yılının Haziran ayında Belçika'da gözaltına alındığı, 4 Mart 2010 tarihine kadar da örgütün Avrupa organizasyonunun bir parçası olan "Kürt Demokratik Toplumu"nun Antwerpen şehrindeki "ekonomi ve mali işler bürosunu" yönettiği kaydedildi.

Sanığın Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesi’nin kararına ilişkin olarak bir üst mahkemeye itiraz etme hakkı bulunduğu bildirildi. Şen, halihazırda Kuzey Irak'ta bulunuyor.

"Hakkı Gabar" kod İskan Akyüz

PKK'nın "Botan" bölgesi olarak adlandırdığı Siirt, Mardin ve Hakkari illerini kapsayan bölgenin sorumlusu olarak faaliyet gösteriyor.

Öcalan'ın tedrisinden geçti

1992'de PKK'ya katılan "Fuat" kod adlı Cemil Amed, PKK/KCK'nın Suriye üst yönetimi daimi karar organı üyesi. Lazkiye ve Hatay'ın Amanos Dağları'ndaki faaliyetlerden sonra örgütün elebaşı Öcalan'ın yanında, Suriye'de uzun süre kaldı. 2013 itibariyle PKK/KCK yürütme kurulu üyesi olan Fuat, Suriye PKK/KCK karargahı yönetiminde siyasi faaliyetlerden sorumlu.

Silahlı kadın kadrosu sorumlusu 17 yıllık PKK'lı

PKK/KCK Suriye üst yönetimi daimi karar organı üyesi "Halide" kod adlı Hanife Hüseyin, PKK'ya 1998'de katıldı. 2012 itibariyle PYD'nin kadın kolları yapılanması "Star Birlik Grubu"nun koordinasyon üyesi oldu. 2013 içinde PKK/KCK yürütme kurulu ve PKK merkez komite üyeliğine seçildi. Hanife Hüseyin, Ağustos 2013'te Suriye KCK karargahında YPG kadın kadrolarının sorumluluğuna atandı. Mayıs 2015'ten bu yana Suriye PKK/KCK üst yönetiminde siyasi alandaki kadın faaliyetlerinden sorumlu daimi karar organı üyesi olarak örgütteki görevine devam ediyor.

Örgüt, kadın militanların varlığını özellikle Batı kamuoyunda ve medyasında "çağdaş, seküler ve radikalizm karşıtı" örgüt imajı oluşturmak için etkili biçimde kullanıyor.

Tel Abyad sorumlusu "ana karargah"tan çıktı

Ferhat Derik kod adlı militan, PKK/KCK Suriye üst yönetimi "Rojava" komite yöneticisi. 2000'li yıllarda Halep'te bulunan Derik, 2004'te Halep kırsalından sorumlu olarak çalıştı. Geçmiş dönemlerde Kandil ve Gare'de bulunan Derik, halihazırda Suriye'nin Türkiye sınırında Akçakale ilçesinin karşısındaki Tel Abyad sorumlusu.

Hakkari'den Suriye'ye

PKK/KCK Suriye üst yönetimi "Rojava" komite yönetisi "Çiya Kobani" kod adlı militan, 1992'de Kobani'de (Ayn el Arab) örgüte katıldı. Uzun süre Kuzey Irak'ın Zagros bölgesinde faaliyet gösteren "Çiya Kobani", 2011'de Hakkari genel sorumlusu olarak görevlendirildi. Halihazırda Suriye'de "hareketli birlikler özel kuvvetler" sorumlusu olarak bulunuyor.

Fransa'ya tedaviye gitti

PKK/KCK Suriye üst yönetimi "Rojava" komite yöneticisi olan "Fazıl Gite Şınaki Botan Kerim" kod adlı Ahmet Şeker, Ekim 2013'te silahlı kanat HPG'de askeri konsey üyesi oldu. Şeker, 2013'te PKK merkez komitesine seçilerek, Kandil saha sorumlusuyken Mayıs 2014'te Suriye'de görevlendirildi. Mart 2015'te çatışmalarda ağır yaralanarak, Mayıs 2015'te Fransa'ya gönderildi.