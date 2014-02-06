‘Popodan Nefes Alma’ ve Modellerle İlgili Bilmediğiniz 5 Şey Daha

Modeller işlerini doğru becerebilmek için aslında ne düşünüyor ve yapıyorlar.

Tıpkı iyi sihirbazlar gibi müthiş moda şovları da aklınızı başından alır ve bunu nasıl başardıklarıyla ilgili sizi hayrete düşürürler. Modeller kusursuz bir şekilde hareket ettikçe tanrıçavari bir özgüven ve seksapel yayarlar.

Ancak aldanmayın: Her Afrodit’in arkasında gerçek bir kadın vardır – gerçek düşünceleri, kaygıları ve küçük komik alışkanlıklarıyla daha da muhteşemleşen bir kadın. Modellerin podyumda asla görmediğimiz diğer yüzlerini keşfetmek için perde arkasına geçtik ve moda büyüsünü gerçekleştiren insanlarla konuştuk. İşte modeller hakkında bulduğumuz altı şaşırtıcı şey.

1. Bazen sadece yapıp kurtulmak isterler.

Zaman zaman bitirip kurtulmak istediğimiz şeyleri yapmak zorunda kaldığımız oluyor değil mi (örneğin, topluluk önünde konuşma, jinekolog randevuları, iş görüşmeleri)? Podyumda yürümek de o denli sinir bozucu ve topluluk önünde konuşmak gibi hızlanmaya çalışmak onu daha da kötü hale getirir. “Fotoğraf karesi kalıcıdır” diyor moda koordinatörü, sunucu ve sekiz senelik sektör tecrübesi bulunan Iris Latour. “Daima kızlarıma yavaşlamalarını söylüyorum. Hızlı bir yürüyüşten daha kötüsü olamaz. Fotoğrafçının tek bir pozunuzu bile çekemediği kadar hızlandığınızı düşünün. O halde öncelikle neden yürüdünüz?”

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Iris Latour yavaşlıyor. Telefon kameralarının kendisini izlediğini biliyor! (Fotoğraf: Pete Hopkins)

2. Herhangi bir gün elma yerine bagel seçebilirler.

Pek çok insan, modellerin defilelerden önce perhiz yaptıklarını veya öğün atladıklarını ve cipse “Hayır” demek gibi saçma şeyler yapmalarına izin veren süper güçlere sahip olduklarını zanneder. Doğru değil. Modeller, üzerlerindeki tüm baskı ve stresle açken koşturamazlar. Ve hepimiz gibi onların da üzerinde baskı olduğunda canları karbonhidrat çeker. Moda şovlarında genellikle yiyecek sağlanıyor ve New York Moda Haftası sırasında modeller elma yerine bagel seçiyorlar. Kim onları suçlayabilir ki? Ne de olsa New York’talar, dünyanın en iyi bagel’larının anavatanı.

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Kuliste sizi de bagel’lar bekliyor olsaydı siz de alkışlardınız! (Fotoğraf: Gerry Shih)

3. “Popolarından nefes alıyorlar.”

Beş yıllık sektör tecrübesi bulunan Kaliforniyalı model Elle Cooley “Aldığım en iyi tavsiye popomdan nefes almamdı” diyor. Kulağa aptalca gelse de nefesinizi poponuza doğru odaklamak omuzlarınızı düşürmenize yardımcı olur ve göğsünüzün yürürken görünümünüzü etkileyecek şekilde hareket etmesini önler. İyi postürü korumakla mücadele edenler için de harika bir tavsiye.

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Ella Cooley podyumda poposundan nefes alıyor. (Fotoğraf: Shubham Garg)

4. Bazen unutulurlar.

Bir defilede bir modeli giydirmek için bir köydeki kadar insana ihtiyaç vardır. “Her modele birkaç kostümcü tahsis edilir” diyor Cooley. “Benim her görünüme girip çıkışımın düzgünce olmasını ve zamanında podyumda yürümememi sağlama alırlar. Kişisel alanınızda bir grup insanın çalışması önemli. “Ben daha önce unutuldum” diyor Latour, “ve kıyafetlerimi, saç süsümü, ayakkabılarımı çıkarıp kendi başıma giyinmenin ne kadar çılgınca olduğunu hayal bile edemezsiniz.”

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Defile öncesinde tüm ekip kuliste. Bir, iki, üç: Geride hiç model kalmadı! Fotoğraf: Nick Navarro

5. Tüm gözler onların üzerindeyken gergin hissederler.

Modeller sinirlerini yatıştırmak için herkesin iç çamaşırıyla olduğunu hayal edemezler. Özellikle de yere bakmaları, yanlış adım atmalarına veya daha kötüsü, düşen modeller viral videosuna dönüşmelerine sebep olabilir. Bunun yerine, modellerin anda olmakla yürüyüşlerini karıştırmamak arasında bir denge bulmaları gerekir. “Ben kendime düşmemeyi hatırlatıyorum ve etrafımda gördüklerimin gerçek ama flu olduğu yumuşak bir odak noktası buluyorum” diyor Cooley.

6. Başarılı olmak için çok çalışıyorlar.

Defileler güzellik ve zeka gerektiriyor. “Tasarımcıyı iyi yansıtmak için işlerini çalışmalısınız ki doğru yürüyüşü geliştirebilesiniz” diyor Cooley. “Kıyafetler bir hikaye anlatmak için kullanılabilir. Bir parçayı doğru tavırla taşımak izleyenlerin, tasarımcının estetiğini kavramalarına yardımcı olmak açısından önemli.”

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Tipik bir Salı akşamı çalışma grubu. (Fotoğraf: Alamedia Design)

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