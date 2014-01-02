REKOR KIRAN TANGO!

Ay Yapım imzalı, Burak Özçivit ve Neslihan Atagül'ün rol aldığı Kara Sevda'nın yeni bölüm tanıtımı rekor sayıda izlenme oranına ulaştı.

Özçivit ve Melisa Aslı Pamuk'un nefes kesen tango performansının ekrana geldiği tanıtım, çok kısa süre içinde 1 milyon 600 bin kişi tarafından izlendi. Tanıtımda; Kemal'in, Nihan'dan intikam almak için çıktığı yolda Asu ile yakınlaştığı anlar büyük merak uyandırdı.

Kara Sevda 38. Bölüm Tanıtımı

NİHAN’IN TEK BAŞINA

TEHLİKELİ OYUNU

Kara Sevda’nın yeni bölümünde, Nihan, yaşadıklarının ardından, kızı Deniz için Emir ve Kemal’e karşı tek başına bir savaş başlatır. Ozan’ın ve babasının mezarlarını ziyaret eden Nihan, acı dolu geçmişi ile bir kez daha yüzleşerek, bir kez daha intikam yemini eder. Emir’in tehditlerine bu kez boyun eğmemek ve kızını Emir’den korumak için her şeye yeniden başlamaya karar veren Nihan, Emir’e en büyük darbeyi vuracak tehlikeli bir plan yapar. Kemal’in Deniz’le ilgili gerçeği öğrenmesini engellemek için Emir’le evcilik oyunu oynamak zorunda kalan Nihan, ilk zorlu sınavıyla karşılaşır.

BAMBAŞKA BİR KEMAL

Cezaevinden çıktığından beri intikam ateşiyle kavrulan Kemal ise, Emir’e hiç beklemediği bir oyun oynar. Kemal’in intikam hırsı, en yakınındaki Leyla’yla bile arasındaki bağları kopartmak üzeredir. Uzayan sakalları, içindeki karanlığı yansıtan kıyafetleri ve parmağındaki nişan yüzüğü ile artık Kemal bambaşka biri olur. Artık Kemal, kendi adaletini sağlamaya yeminlidir.

Hilal Saral'ın yönetmenliğini, Özlem Yılmaz ve Burcu Görgün'ün senaristliğini üstlendiği Kara Sevda bu akşam saat 20:00'da Star TV'de ekrana gelecek.