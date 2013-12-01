Sadece siz değil “dişiniz “ de bayram etsin

Diş hekimi Bilal Alkan : “ Bayramda aşırı şeker tüketimi dişleriniz için bayram sonrası sıkıntı çıkarabilir. Bayram süresince tüketimi artacak şeker ve tatlıların kontrollü tüketilmesine dikkat edilmelidir.”

İSTANBUL/

Her Ramazan Bayramı öncesi yazılan bayram şekeri haberlerine farklı bir açıdan dikkat çeken Esnan Diş Hastanesi Esenler Şubesi Mesul Müdürü Bilal Alkan; bayram süresince tüketimi artacak şeker ve tatlıların kontrollü tüketilmesi gerektiğini söyledi. Alkan, açıklamasında şunları vurguladı: “Bayramlarda ikramı artan tatlıların özellikle de şekerlerin üretiminde kullanılan glikoz, früktoz ve mısır şurubu bakteriler tarafından çok hızlı tüketiliyor. Özellikle ucuza mal ediliyor diye daha ekonomik olduğu düşüncesiyle baklava vb tatlılarda çok sık kullanılan mısır şurubu ağız hijyenine dikkat etmeyen bireylerde çürük oluşma hızını da artırıyor.”

BAYRAMDA DİŞ TEMİZLİĞİ İHMAL EDİLMEMELİ

Bir ay boyunca edinilen disiplinli ağız bakımı alışkanlığını bir yıla yaydığımız durumda kişisel ağız bakımımız daha motive edici olur, diyen Alkan, özellikle “Ramazan Bayramında” diş temizliğine daha dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. Alkan, açıklamasında şunları söyledi: “ Diş fırçalamanın yanında diş ipi kullanımı da oldukça önemlidir. Özellikle diş taşı birikiminin ve ara yüzey çürük oluşumunun önüne geçebilmek için düzenli olarak günde bir kez diş ipi kullanımını bir ay boyunca alışkanlık haline getirmiş olmak bir yıl süresince buna devam etmek de dişlerimiz için bir bayram niteliğindedir.”

HER ŞEKERİ YEMEYİN

Doğal şeker yerine kullanılan özellikle früktoz vücutta çok daha hızlı olarak yağa dönüştüğünden sadece ağız sağlığımız için değil aynı zamanda vücut bütünlüğümüz açısından da tehlike arz ettiğine dikkat çeken Alkan, bu konuda kontrolsüz tüketildiği durumlarda ciddi risk oluşturduğunu dile getirdi. Alkan konu ile ilgili olarak şunları söyledi: “ Diyabet, hipertansiyon, karaciğer yağlanması ciddi anlamda yaşamsal bütünlüğü tehdit eden rahatsızlıklardır.” Özellikle çocuklarımız bu tür hastalıklardan küçük yaşlarda uzak olsalar da beslenme alışkanlıklarımız küçük yaşlarda yerleştiği için bu tür rahatsızlıklara sebep olabilecek beslenme alışkanlıklarına karşı önce ailelerimizi sonra da çocuklarımız bilinçlendirmemiz gerekiyor. “