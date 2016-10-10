Sibel Can'a Sahnede Gül Yağmuru

Sibel Can Girne Rocks Hotel’de verdiği konserinde sahnede adeta gül yağmuruna tutuldu. Hayranlarının sahneye yolladıkları gül yaprakları başından dökülen sanatçı duygu dolu anlar yaşadı.

Şarkıları ve güçlü sahne performansı ile gittiği her konserinde beğeni kazanan Sibel Can hafta sonunda Kıbrıs’taydı. Girne Rocks Hotel’de Cuma ve cumartesi geceleri iki ayrı konser veren sanatçı yine büyük bir beğeni ile izlendi.

Şarkıları ile coşturan sanatçı giydiği kıyafetleri ile de dikkat çekti. Geniş göğüs dekoltesi olan siyah kıyafetleri tercih eden sanatçı sahnede adeta fırtına gibi esti. Yoğun iş temposu içinde olan sanatçı TV programı ve konser çalışmaları arasında koşturduğunu belirterek şu sıralar çok yorulduğunu söyledi. Rocks Hotel konseri için geldiği Kıbrıs’ta dinleme fırsatı da bulan sanatçıya hayranları büyük ilgi ve sevgi gösterdiler. Sahnede şarkı söylerken adeta gül yaprağı yağmuruna utulan sanatçı eski gazino günlerini hatırladı.