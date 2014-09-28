Sinema ve dizilerde unutulan sahne

Diş Hekimi M.Bilal Alkan: “ TV dizilerinde çoğunlukla yemek sahnesi geçmesine rağmen diş temizliği ve diş bakımına dikkat çekici mesajları göremiyoruz.”

Esnan Diş Hastanesi Esenler Şubesi Mesul Müdürü Diş hekimi Mustafa Bilal ALKAN, TV dizilerinde birçok yemek sahnesi olmasına rağmen diş sağlığı ve diş temizliğine dikkat çekici mesajların verilmediğine değindi. Alkan, yaptığı yazılı açıklamada ülke olarak ağız ve diş sağlığı konusunda yeterli düzeyde bakım ve özenin gösterilmediğini belirterek bu konuda kitle iletişim araçlarının önemli olduğunu vurguladı.Alkan “Özellikle çocuklarımızın ağız ve diş sağlığına daha çok özen göstermeliyiz. Televizyon ekranından çizgi film izleyen çocuklara bilinçli şekilde ağız bakımını anlatacak sahneler yerleştirilmeli. Bu konuda RTÜK ve çizgi film yapımcılarına da görevler düşüyor” dedi.

FIRÇA VE MACUN TÜKETİMİNDE GERİDEYİZ

İstatiksel bilgiler de veren Alkan yaptığı açıklamada macun ve fırça tüketiminde ülke olarak oranlarımızın düşük olduğunu şöyle dile getirdi: “Ülkemizde ağız ve diş sağlığından sorumlu kurumlardan Türk Diş hekimleri Birliği’nin 2010 yılı verilerine göre Türkiye’de kişi başına düşen yıllık diş macunu tüketimi son beş yıl içinde artış gösterse de, 110 g ile halen gelişmiş ülkelerin gerisinde bulunuyor.Türkiye’de kişi başına düşen yıllık diş fırçası tüketimi de diş macunu tüketimi gibi son beş yıl içinde artış gösterse de, yıllık diş fırçası tüketimi halen 1 adetin altındadır.”

KAMU SPOTU YERİNE TV DİZİSİ

Toplumsal olarak bilincin artırılması için TV dizilerinde ve “Kamu Spotu” yayınlarında da ağız ve diş sağlığının vurgulanması gerektiğini belirten Bilal Alkan RTÜK başta olmak üzere yapımcı ve senaryo yazarlarına da çağrıda bulundu. Dikkat çeken bir detayı da paylaşan diş hekimi Bilal Alkan reytingi yüksek olan birkaç diziyi de incelediğini belirterek açıklamasına şöyle devam etti: “Tüm özel kanallarda ve TRT’de yayınlanan birçok dizi var. Mesela en çok izlenenlerden birkaçını; TRT Seksenler dizisini ele alalım. Bu diziyi her izlediğimde mutlaka bir yemek sahnesi var. Öyle ki evin babacan aile reisi Fehmi Bey’in masaya oturuşu ve zevkle yemek yiyişi harikadır değil mi? Ya da pastaneci Sami abinin yaptığı pastalar, tatlılar. Hatırladınız değil mi sahnelerini. Veya ATV’de yayınlanan “Seviyor Sevmiyor” ile Kanal D 'de yayınlanan “ Tatlı İntikam” dizileri. Bunları niye seçtim magazin basınında en çok izlenenler arasında olduğundan. Bu her iki dizinin eski bölümlerinden birer bölüm izledim ve toplam 6 yemek sahnesi geçti. Ama hiç birinde yemekten sonra “dişlerimizi fırçalayalım “ ya da “diş fırçalamadan yatağa girmeyin” şeklinde bir mesaj göremedim.“

ÇİZGİ FİLMLERDE DE DİŞ TEMİZLİĞİNE DİKKAT ÇEKİLMELİ

Çocukların çok sık izlediği çizgi filmlerinde de diş temizliğine ya hiç ya da çok az değinildiğini de hatırlatan Alkan, onlarda da diş temizliği sahneleri neredeyse yok denecek kadar az veya bir bölümde anlatılıyor ve bitiyor, yorumunu yaptı. Diş temizliğinin yaşam biçimi olması gerektiğine işaret eden Alkan, “Diş temizliği bir yaşam biçimidir. Hayat boyu devam eder, etmelidir. Dolayısıyla Türkiye’nin geleceğine sahip olacak bir nesil yetiştirmek için küçük yaşlardan itibaren diş temizliği eğitimine önem vermeliyiz. Bunun için kamu spotu kadar TV dizilerinde de bu konunun işlenmesini tavsiye ediyoruz. Diliyoruz ki RTÜK bu konuda bir çalışma yapar ve TV dizilerinde toplum ve halk sağlığını yakından ilgilendiren diş temizliği konusuna da el atar.”