Türk sporcunun unutulmaz deneyimi

Bu sene altıncısı gerçekleşen, dünyanın en uzun ve en zorlayıcı snowkite yarışı Red Bull Ragnarok için 1-3 Nisan arasında 30’dan fazla ülkeden 350 sporcu Norveç’in karla kaplı ve uçsuz bucaksız Hardangervidda ovasında toplandılar. Türkiye’den de başarılı kite sörfçü Arzu Taylan, Red Bull Ragnarok yarışına katıldı.

2010 yılından beri gerçekleştirilen Red Bull Ragnarok’un hikayesi İskandinav mitolojisine dayanıyor. Mitolojiye göre Norveç’in dağlarında yaşadıklarına inanılan iyi ve kötü tanrılar arasında gerçekleşen savaş sonucunda sadece kahramanlar sağ kalıyorlar. Toplu yarış başlangıcı sonrası her sporcunun 20km’lik parkuru sadece kite, kayak ya da snowboard ile 5 saat içerisinde 5 kez tamamlaması gereken yarışa bu sene az rüzgar, uzun mesafe yürümek zorunda kalan yarışmacılar ve sadece 25 sporcunun 5 etabın hepsini bitirmesi damga vurdu.

Zorlu mücadelede erkekler kayak kategorisinde birinciliği Florian Gruber kazanırken, snowboard dalında Peter Martel mutlu sona ilk sırada uzandı. Kadınlar kayak kategorisinde ise Steph Bridge yarışı kazanırken, kadınlar snowboard dalında Marie-Eve Mayrand birincilik kürsüsünde yer aldı.

Dünyanın en zorlu snowkite etkinliklerinden Red Bull Ragnarok’a katılan katılan ilk Türk sporcu olan, Arzu Taylan yarışla ilgili olarak, “Dünyanın her yerinden gelen yüzlerce sporcu arasında Türkiye'den gelen tek sporcu olmak çok gurur verici bir duyguydu. Rüzgar azdı, parkur çok zor ve zorlayıcıydı. İlk defa bu kadar yorucu bir yarışta yarıştım. Rüzgarın az olması şartları daha da zorlaştırdı. Mutlaka her duruma hazırlıklı olmak lazım. Az rüzgar, çok rüzgar hepsi. Doğru ekipmanı doğru hava şartlarına göre ayarlamak yarışın yarısı demek. Geri kalmış olmak kaybetmek anlamına gelmiyor, çünkü her an ne olacağı kimin öne geçeceği belli değil” şeklinde konuştu.

Yarışın parkuruyla da ilgili konuşan Taylan, “Mesafe çok uzun, her tur 20 km den 5 tur toplam 100 km. Bu mesafede yarışın şartları her an değişebiliyor, kararlı bir şekilde yarışı tamamlamaya en iyisini yapmaya odaklanmak lazım. Bu yıl ilk yedi ile idare edeceğim. Sanırım bu seneki deneyimimle seneye ilk üç garanti diyebilirim. Türk bayrağını Red Bull un sayfasında görmek çok gurur vericiydi. Teşekkürler Red Bull, bu eşsiz deneyimi bana yaşattığınız için minnettarım” dedi.