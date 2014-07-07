Türkiye'nin toplumsal yapısını tanıyamamak başarısız hale getiriyor

AK Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal, "Türkiye'nin toplumsal yapısını tanıyamamak, bizim siyasetimizi, siyasetçilerimizi, medyamızı ve hatta üniversitelerimizi başarısız hale getiriyor" dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal, Türkiye'deki toplumsal farklılıkları tanıyamamanın, siyasetçileri, medyayı, üniversiteleri başarısız kıldığını belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin toplumsal yapısını çok iyi analiz etmiş birisidir. Toplumsal yapıyı tanıyor olmak, bence onu bugün buraya getiren şeydir." dedi.

Ünal, Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisince kurumda görevli diplomasi muhabirlerinin habercilik refleksi ve diplomasi algısının geliştirilmesi amacıyla düzenlenen "Diplomasi Muhabirliği Hizmet İçi Eğitimi"ne konuşmacı olarak katıldı.

AA Konferans Salonu'ndaki, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Şenol Kazancı ile Genel Müdür Yardımcısı Metin Mutanoğlu'nun da katıldığı eğitimde, diploması muhabirlerine tecrübelerini aktaran Ünal, 2007 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın metin yazarı olarak çalışmaya başladığını söyledi.

Ünal, 7 yıl yürüttüğü bu görevin diplomasi, iç siyaset, ekonomi gibi birçok konuda tecrübe kazandırdığını ama hiçbir konunun uzmanı yapmadığını dile getirerek, halen AK Parti Ankara Milletvekili olarak görev yaptığını kaydetti.

Kendisine zaman zaman "Recep Tayyip Erdoğan neden başarılıdır?" sorusu yöneltildiğini belirten Ünal, metin yazarlığı döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok yakın çalıştığını söyledi. Ünal, "Benim bu konudaki tezim şu, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin toplumsal yapısını çok iyi analiz etmiş birisidir. Siz baktığınızda sadece yoksulları, belli bir dinin mensuplarını, ekonomik katmanları görüyor olabilirsiniz. Bir siyasetçi olarak Recep Tayyip Erdoğan, bunların birçoğunu bir arada görebilen ve anlayabilen birisi. Dilini buna göre oluşturabiliyor, konuştuğu zaman sadece dindar, yoksul ya da belli bir mezhebin mensuplarına değil Türkiye'nin mümkün olduğunca büyük çoğunluğuna hitap edebiliyor. Türkiye'nin toplumsal yapısını tanıyor olmak, bence onu bugün buraya getiren şeydir." değerlendirmesinde bulundu.

Medya ve özellikle muhalefetteki sorunlar ile başarısızlığın, bu tezin tam tersinden kaynaklandığını ifade eden Ünal, "Türkiye'nin toplumsal yapısını tanıyamamak, Türkiye'deki farklılıkları tanıyamamış olmak bizim siyasetimizi, siyasetçilerimizi, medyamızı ve hatta üniversitelerimizi başarısız hale getiriyor." dedi.

"Ülkenizi mümkün olduğunca iyi tanıyın"

Ünal, diplomasi muhabirlerine, "Türkiye'de habercilik anlamında başarı sağlamak istiyorsanız, ülkenin toplumsal yapısını mutlaka çözmelisiniz." önerisinde bulundu.

Medyadaki en büyük sorunun, Türkiye'nin toplumsal yapısını tam çözümleyememek, belli bir kesime hitap etmek, bu yüzden de hep dar alanda kalmak olduğu görüşünü dile getiren Ünal, şunları kaydetti:

"Yurt içinde ya da dışında görev yapabilirsiniz. Benim tavsiyem, en başta yapmanız gereken şey Türkiye'nin toplumsal yapısını çok iyi tanımanız. Türkiye'yi bir bütün olarak ne kadar iyi anlayabiliyorsanız o kadar başarılı olabileceğinizi düşünüyorum. Ben gazetecinin objektif olabileceğine inanmıyorum. Ne kadar objektif olabilir? Sonuçta gazeteci de bir insan, onun da belli hassasiyetleri var, onun gönlü bir tarafa mutlaka meyledecektir. Bu da son derece insani bir durum ama önemli olan onu yansıtırken okuyacak kişiyi formatlamaktan ziyade onun dikkatini çekmektir. Hepinize tavsiyem, ülkenizi mümkün olduğunca iyi tanıyın."