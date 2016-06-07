Ho Chi Minh İslam Cemiyeti Başkanı Hacı İdris İsmail, Türkiyeli Müslümanların Vietnam Müslümanlarını hiç yalnız bırakmadığını belirterek, "Türkiyeli Müslümanların bu yardımlarını unutmayacağız." dedi.

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya ve beraberindeki heyet, Vietnam Haber Ajansı (VNA) ile mutabakat zaptını yenilemek ve AA'nın Pasifik açılımı ile Anadolu Dünya Raporu Haber Paketi'nin yanı sıra yeni ürünlerini tanıtmak için geldikleri Vietnam'ın Ho Chi Minh kentinde İslam Cemiyeti Merkezi'ni ziyaret etti.

Özkaya, Uluslararası Haberler Yayın Yönetmeni Faruk Tokat ve Dış İlişkiler Görevlisi Serdar Mahmutoğulları'ndan oluşan AA heyeti, Ho Chi Minh İslam Cemiyeti Başkanı Hacı İdris İsmail, yönetim kurulu üyeleri Hacı Kasım Harun ve Yuşa İbrahim ile bir araya geldi. Ziyarette, AA'nın kuzeydoğu ve güneydoğu Asya ülkelerini içine alan Pasifik Haberleri Editörlüğü'nün Endonezya'nın başkenti Cakarta'da açılan bir ofis üzerinden yönetileceğini anlatan Özkaya, Vietnam'daki temaslarına değindi.

Anadolu Dünya Raporu Haber Paketi hakkında bilgi veren Özkaya, AA'nın bu yeni ürünüyle İslam dünyasındaki gelişmeleri medya organları, yayıncılar, internet siteleri, blog yazarları, sosyal medya kullanıcıları, sivil toplum kuruluşları (STK) ve araştırmacılara ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Vietnam Müslümanları ve ülkedeki Müslümanlar hakkında bilgi veren Ho Chi Minh İslam Cemiyeti başkanı Hacı İdris İsmail de "İslam bu ülkeye ilk defa 7. yüzyılda Müslüman tüccarlar vesilesiyle girdi.

2008 resmi rakamları ülkedeki Müslümanların sayısını 72 bin olarak belirlemiş. Bugün bu sayının 90 bin civarında olduğunu düşünüyoruz. Ülke Müslümanlarının büyük bir kısmı Cham kökenli." di̇ye konuştu. "Türkiyeli Müslümanların yardımlarını unutmayacağız" İsmail, Türkiyeli Müslümanların Vietnam Müslümanlarını hiç yalnız bırakmadığını söyledi. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın her ramazan ayında kumanya gönderdiğini, kurban kampanyaları düzenlediğini, Sadaka Taşı Derneği'nin yerel dilde bastırdığı Kur'an-ı Kerim meali ve Hz. Muhammed'in (SAV) hayatını anlatan eserler ve ilmihal dağıttığını, Cansuyu Derneği'nin de kurban eti dağıtım organizasyonları yaptığını ifade eden İsmail, "Türkiyeli Müslümanların bu yardımlarını unutmayacağız." dedi.

"Başkent Hanoi'de Müslüman mezarlığı yok" AA heyeti ayrıca başkent Hanoi'deki İslam Cemiyeti'ni de ziyaret ederek Hanoi Nur Cami İmamı Abbas Mieu ve Doan Hong Cuong'ın da aralarında bulunduğu yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Yalnızca 700 metrekarelik alanı olan ve 1890'da Hindistanlı Müslüman tüccarlar tarafından temeli atılan Hanoi Nur Cami'nin başkentteki Müslümanların sosyal hayatını kolaylaştıran işlevlerini anlatan Mieu, "Diğer milletlerden olanları saymazsak başkentte toplam 80 Vietnamlı Müslüman yaşıyor. Burası yani Nur Cami, Kuzey Vietnam'daki tek cami. Burada Müslümanlara ait bir mezarlık da yok. Bir Müslüman vefat ettiğinde naaşını hava yoluyla 2 saat, kara yoluyla 36 saat yol katederek Güney Vietnam'daki Müslüman mezarlığına gönderiyoruz." dedi.