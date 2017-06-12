Yazın Mükemmel Bir Cilde Kavuşmanın Sırları

Özlemle beklediğimiz yaz günleri geldi çattı! Cilt bakımına yazın daha da önem vermemiz gerekiyor. Gerek güneşin zararlı ışınlarından korunmak, gerekse sağlıkla parlayan, ışıltılı bir cilde sahip olmak için temizlik ve nemlendirme alışkanlıklarımızı gözden geçirmeliyiz. Yazın muhteşem bir cilde sahip olmanın en kolay formüllerini öğrenmek ister misiniz?

Önce Arındırın!

Yaza girerken, kış ayları boyunca cildimizde biriken ölü hücrelerden kurtulmak ilk hedefimiz! Kumsallarda boy göstermeye başlamadan evvel haftada iki veya üç kere vücudumuza uygulayacağımız kese ve peeling işlemleriyle bronzluğumuz çok daha kalıcı olacaktır. Yazın kavurucu sıcaklarında cildimizin nem seviyesi düştüğü için, her banyo sonrası mutlaka, vücut tipimize uygun bir nemlendirici kullanmalıyız.

Vücudumuzun nem seviyesini yükseltmek için dışarıdan olduğu gibi içeriden de takviye yapmamız gerekiyor. Bunun için de günde en az sekiz bardak su içmeliyiz. Yüzümüzdeki ölü hücrelerden de, haftada bir veya iki kere uygulayacağımız peeling sayesinde kurtulabiliriz. Nemlendirmek içinse, aloe vera, badem, jojoba veya shea yağı içeren doğal nemlendiricileri tercih edebiliriz.

Teninizdeki Altın Işıltısı

Eğer bu yaz doğal bir bronzluk peşindeyseniz, size ilk önerimiz geçen seneden kalma güneş koruyucu kremlerinizi çöpe atmanız olacak. Bayatlamış bir güneş kremi sizi güneşten korumayacağı gibi, cildinizde alerjik reaksiyona yol açabilir. Sağlıklı bir bronzluk için mutlaka cilt tipinize uygun koruma faktörlü güneş kremi kullanmayı ve sıklıkla yenilemeyi unutmayın. Tatilde yanmış bir ciltle acı çekmekten daha kötü bir şey yoktur.

Tatile çıkamıyorsanız üzülmeyin! Birkaç pratik makyaj hilesiyle doğal görünümlü bir bronzluğa sahip olabilirsiniz. Dilerseniz bronzlaştırıcı krem mucizesiyle yüzünüze yazın ışıltısını katabilirsiniz. Altın, şeftali ve bronz tonlarındaki bir allığı, yüzünüzün çıkıntılı bölümlerine, yani elmacık kemikleriniz, burnunuz ve alnınıza hafifçe uygularsanız doğal bir bronzluğa kavuşursunuz. Bu sene tekrar moda olan pembe tonlarındaki dudak parlatıcısıyla da bronzluğunuza seksi bir dokunuş katabilirsiniz.



Yazar Hakkında:

İstanbul'da yaşayan Ilgın Yıldız, özellikle kültür, sanat ve kadın yaşam tarzıyla ilgili konulara eğilen, birçok şirkette çalışmış bir editör ve yazardır.