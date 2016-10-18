ZÄ°RVENÄ°N ADI "Ä°Ã‡ERDE"!

Show TV'nin dÃ¼n gece beÅŸinci bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ile ekrana gelen fenomen dizisi "Ä°Ã§erde", tÃ¼m kategorilerde izlenme rekorlarÄ±nÄ± kÄ±rarak, birinciliÄŸi gÃ¶ÄŸÃ¼sleyip zirveye adÄ±nÄ± yazdÄ±rdÄ±.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI!



Ä°Ã§erde, sosyal medya mecrasÄ± Twitter'Ä±n TÃ¼rkiye gÃ¼ndemindeÂ #Ä°Ã§erdeyim etiketiyle 15 saat 15 dakika, DÃ¼nyada ise 8 saat 25 dakika kalarak yine rekora imza attÄ±. BÃ¶lÃ¼mÃ¼n unutulmaz anlarÄ±ndan Sarp'Ä±n muhbirliÄŸi sayesinde ele geÃ§irdiÄŸi bilgilerle Celal'in bÃ¼yÃ¼k sevkiyatÄ±na dÃ¼zenlediÄŸi ve Mert'in de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± heyecan dolu Hollywood filmlerini aratmayan operasyon sahnesi izleyenleri ekrana kilitledi.



TÃœM KATEGORÄ°LERDE BÄ°RÄ°NCÄ°!

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YayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± ilk gÃ¼nden itibaren herkesi ekran baÅŸÄ±na kilitleyen "Ä°Ã§erde", dÃ¼n akÅŸam yayÄ±nlanan dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle reyting sÄ±ralamasÄ±nda zirveye oturdu. "Ä°Ã§erde", Totalâ€™de 7,13 izlenme oranÄ± (rating), 18,62 izlenme payÄ± (share), ABâ€™de 8,98 izlenme oranÄ± (rating), 22,89 izlenme payÄ± (share), ABC1'de ise 9,18 izlenme oranÄ± (rating), 21,90 izlenme payÄ± (share) ile birinciliÄŸi gÃ¶ÄŸÃ¼sledi.

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ERCAN KESAL Ä°Ã‡ERDE!



Dizinin dÃ¼n akÅŸam yayÄ±nlanan bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde izleyicininÂ haftalardÄ±r merakla beklediÄŸiÂ "AkÄ±n IÅŸÄ±k kim?" kim sorusu yanÄ±t buldu. Ä°zleyiciyi yine zekice ters kÃ¶ÅŸeye yatÄ±ran bÃ¶lÃ¼mde Celal'in birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, karanlÄ±k dÃ¼nyanÄ±n Ã¶nde gelen isimlerinden biri olan AkÄ±n IÅŸÄ±k'a usta oyuncu Ercan Kesal hayat verdi.



BÃ¼yÃ¼k beÄŸeni toplayan bÃ¶lÃ¼mde Sarp ve Melek'in ilk yakÄ±nlaÅŸmasÄ± da gecenin Ã§ok konuÅŸulan anlarÄ±ndan biri oldu...



Ay YapÄ±m imzalÄ±, iki kardeÅŸin birbirlerini bulma hikayesini konu alan Ä°Ã§erdeâ€™nin baÅŸrollerinde Ã‡aÄŸatay Ulusoy, Aras Bulut Ä°ynemli, Ã‡etin Tekindor, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa UÄŸurlu, RÄ±za KocaoÄŸlu, Nihal KoldaÅŸ, GÃ¶zde Kansu ve YÄ±ldÄ±ray Åžahinler yer alÄ±yor. YÃ¶netmenliÄŸini UluÃ§ Bayraktar yaparken, senaryosunu Ertan Kurtalan ve Toprak KaraoÄŸlu kaleme alÄ±yor.



"Ä°Ã§erde" yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ile 24 Ekim Pazartesi gÃ¼nÃ¼ Saat 20.00'de Show TV'de ekrana gelecek...